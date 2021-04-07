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    На Буковині помітили незвичне природнє явище (відео)

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    Останніми роками&nbsp;локальні вихори&nbsp;&ndash; це поширене явище - На Буковині помітили незвичне природнє явище (відео)
    Останніми роками локальні вихори – це поширене явище
    Скріншот фото: «Молодий буковинець»

    На короткому відеоролику видно стовп вихору, який схожий на торнадо

    На Буковині зафільмували незвичне природнє явище вихор, схожий на торнадо. Відео цього явища опублікували в інстаграм-спільноті «Чеграм», пише molbuk.ua.

    На короткому відеоролику видно стовп вихору, який схожий на торнадо. Зафільмували таке явище неподалік «Сонячної долини».

    У Чернівецькому гідрометеоцентрі підтвердили, що наразі погодні умови можуть призвести до формування вихору.

    «Проаналізували нинішню погодню ситуацію і з’ясували, що дані погодні умови не виключають формування таких явищ. Не дивлячись на те, що зараз холодно, маємо низьку вологість – 48%. Крім того, на висоті п'яти кілометрів наразі проходить струменева течія. Тому не виключено формування локальних вихорів. Хоча дані погодні умови більш характерні для степової зони, вони можуть спостерігатися і в нас. Це поширене явище останніми роками в епоху глобального потепління», сказал Тетяна Негадайлова.

    Зазначимо, цього року в Україні пізня й холодна весна. Так, 6 квітня температура у Львові впала до -1° і в місті почався снігопад. Трускавець також засипало мокрим снігом.

    На Закарпатті протягом дня 6 квітня засипало снігом міста в низинних районах області. В Ужгороді, зокрема, сніг накрив декоративні та фруктові дерева, які вже встигли зацвісти.

    Найбільше снігу 6 квітня насипало на Ужоцькому перевалі. Через несприятливі погодні умови – інтенсивний снігопад – був навіть недовго закритий рух для вагового транспорту по трасі М-06 Київ-Чоп.

    Нагадаємо, синоптикиня розповіла, коли в Україну прийде справжнє потепління.

    Теги: прогноз погоди Чернівці весна природа
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