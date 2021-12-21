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    Мороз і сніг накриють Україну: якою буде погода 21 грудня

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    У вівторок одягайтеся тепліше і не забувайте шапки - Мороз і сніг накриють Україну: якою буде погода 21 грудня
    У вівторок одягайтеся тепліше і не забувайте шапки
    фото: glavcom.ua

    Сьогодні прогнозують різке похолодання – у деяких регіонах до -13 морозу

    Сьогодні, у вівторок, 21 грудня, синоптики прогнозують похолодання в усіх регіонах України, місцями у нічний час доби температура повітря опускатиметься до -13 градусів, скрізь невеликий сніг. Такі дані Укргідрометцентру.

    У північних областях буде найхолодніше: вночі та вранці -8…-13, вдень -5…-13.

    На півдні країни вночі -3…-6, вдень потепліє: від -3 до +1.

    Від -5 до -10 градусів буде вночі у західних регіонах, вдень – максимум -7.

    На сході вночі та вранці -6…-11, вдень стовпчики термометрів трохи піднімуться – від -2 до -8.

    У центрі країни вночі -7….-11, вдень -4…-8.

    У Києві 21 грудня сніг, уночі та вранці -9…-11, вдень – від -6 до -8.

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    Нагадаємо, в Україну йде різке похолодання: де буде до -16.

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    Теги: прогноз погоди повітря вітер
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    Мороз і сніг накриють Україну: якою буде погода 21 грудня