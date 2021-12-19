З 20 грудня в Україні погіршиться погода: оголошено І рівень небезпеки

Надзвичайники попереджають про небезпеку пересування через ожеледицю

У більшості областей очікується ожеледиця

Погода в Україні завтра, 20 грудня, сприятиме ожеледиці на дорогах. У зв'язку з цим є загроза проблем з рухом на окремих ділянках. Про це повідомляє Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Вночі та вранці 20 грудня на дорогах більшості областей України, а також у Києві, ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць», – йдеться в повідомленні.

Також водіїв закликають дотримуватися дистанції та швидкісного режиму.

Нагадаємо, 19 грудня, напередодні значного похолодання в Україні оголосили штормове попередження — очікуються сильні пориви вітру (15−20 метрів в секунду, а в Карпатах 25−30 метрів), повідомили в ДСНС України.

На дорогах більшості регіонів очікуються не лише ожеледиця, але й хуртовини (І рівень небезпечності, жовтий).

У Києві й Київській області пориви вітру також сягатимуть 15−20 м/с, на дорогах — ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

«Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць», — попередили рятувальники.

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