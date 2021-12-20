В Україну йде різке похолодання: де буде до -16
Значне похолодання очікується в Карпатах
Синоптики попередили про різке похолодання в Україні. Завтра температура повітря значно опуститься, зокрема, у горах до -16 градусів морозу.
Укргідрометцентр попереджає, що температура вночі буде -7-12, вдень -5-10 градусів морозу; у південній частині вночі -3-8 градусів морозу, вдень -1-6 морозу. Значне похолодання очікується в Карпатах – вночі -11-16 градусів морозу, вдень -8-13 морозу.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Часом невеликий сніг.
На дорогах буде ожеледиця, зазначили в ДСНС. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Також ми попереджали, що у Києві різко похолодає: уже надвечір вдарить мороз.
Крім того зранку було відомо, що до Києва наближається снігопад