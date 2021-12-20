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    В Україну йде різке похолодання: де буде до -16

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    У Києві вже засніжило вдень 20 грудня&nbsp; - В Україну йде різке похолодання: де буде до -16
    У Києві вже засніжило вдень 20 грудня 
    фото: glavcom.ua

    Значне похолодання очікується в Карпатах

    Синоптики попередили про різке похолодання в Україні. Завтра температура повітря значно опуститься, зокрема, у горах до -16 градусів морозу.

    Укргідрометцентр попереджає, що температура вночі буде -7-12, вдень -5-10 градусів морозу; у південній частині вночі -3-8 градусів морозу, вдень -1-6 морозу. Значне похолодання очікується в Карпатах – вночі -11-16 градусів морозу, вдень -8-13 морозу.

    Графіка Укргідрометцентр
    Графіка Укргідрометцентр

    Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Часом невеликий сніг.

    На дорогах буде ожеледиця, зазначили в ДСНС. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

    Також ми попереджали, що у Києві різко похолодає: уже надвечір вдарить мороз.

    Крім того зранку було відомо, що до Києва наближається снігопад

    Читайте також: З 20 грудня в Україні погіршиться погода: оголошено І рівень небезпеки
    Теги: прогноз погоди ДСНС атмосферне явище Укргідрометцентр надзвичайні ситуації снігопад повітря вітер
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    В Україну йде різке похолодання: де буде до -16