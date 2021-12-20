  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Величезні затори й масові ДТП: перші наслідки снігопаду в Києві (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вулиці столиці замело снігом - Величезні затори й масові ДТП: перші наслідки снігопаду в Києві (фото, відео)
    Вулиці столиці замело снігом
    фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

    Столицю скували затори

    Снігопад у Києві, який розпочався близько 15 години, серйозно ускладнив рух транспорту в Києві. Про це свідчать дані Google Maps.

    Так, серйозно ускладнено рух усіма мостами через річку Дніпро.

    Великі затори в центрі Києва, на проспекті Перемоги, проспекті Лобановського, Набережному шосе, Наддніпрянському шосе, проспекті Бандери. Ускладнено рух на Броварському проспекті, проспекті Бажана та ін.

    Затори в Києві. Дані Google Maps

    Затори в Києві. Дані Google Maps

    Наразі на вулицях Києва кілька десятків ДТП.

    Зокрема, на вул. Теліги в сторону Почайної сталася ДТП, перекрито дві смуги дорожнього руху. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Також ДТП сталася на проспекті Валерія Лобановського. Рух ускладнено від Севастопольської площі у напрямку вулиці Андрія Головка, повідомляє Патрульна поліція Києва.

    ДТП на просп. Лобановського
    ДТП на просп. Лобановського

    ДТП із травмованими сталась на вулиці Здолбунівській. Тут дорогу не поділили дві автівки, повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Як повідомлялося, за прогнозом синоптиків, 20 грудня в Києві температура повітря почне знижуватися до мінусових позначок. Надвечір у понеділок у столиці вже буде до -5-8 градусів.

    Також у Києві розпочався снігопад. На дороги вже вийшла техніка комунальної корпорації «Київавтодор».

    З 20 грудня у столиці розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні.

    Теги: ДТП прогноз погоди Київ дороги транспорт снігопад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Величезні затори й масові ДТП: перші наслідки снігопаду в Києві (фото, відео)