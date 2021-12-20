Величезні затори й масові ДТП: перші наслідки снігопаду в Києві (фото, відео)
Столицю скували затори
Снігопад у Києві, який розпочався близько 15 години, серйозно ускладнив рух транспорту в Києві. Про це свідчать дані Google Maps.
Так, серйозно ускладнено рух усіма мостами через річку Дніпро.
Великі затори в центрі Києва, на проспекті Перемоги, проспекті Лобановського, Набережному шосе, Наддніпрянському шосе, проспекті Бандери. Ускладнено рух на Броварському проспекті, проспекті Бажана та ін.
Наразі на вулицях Києва кілька десятків ДТП.
Зокрема, на вул. Теліги в сторону Почайної сталася ДТП, перекрито дві смуги дорожнього руху. Про це повідомляє «Київ оперативний».
Також ДТП сталася на проспекті Валерія Лобановського. Рух ускладнено від Севастопольської площі у напрямку вулиці Андрія Головка, повідомляє Патрульна поліція Києва.
ДТП із травмованими сталась на вулиці Здолбунівській. Тут дорогу не поділили дві автівки, повідомляє «Магнолія-ТВ».
Як повідомлялося, за прогнозом синоптиків, 20 грудня в Києві температура повітря почне знижуватися до мінусових позначок. Надвечір у понеділок у столиці вже буде до -5-8 градусів.
Також у Києві розпочався снігопад. На дороги вже вийшла техніка комунальної корпорації «Київавтодор».
З 20 грудня у столиці розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні.