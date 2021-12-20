Величезні затори й масові ДТП: перші наслідки снігопаду в Києві (фото, відео)

Столицю скували затори

Снігопад у Києві, який розпочався близько 15 години, серйозно ускладнив рух транспорту в Києві. Про це свідчать дані Google Maps.

Так, серйозно ускладнено рух усіма мостами через річку Дніпро.

Великі затори в центрі Києва, на проспекті Перемоги, проспекті Лобановського, Набережному шосе, Наддніпрянському шосе, проспекті Бандери. Ускладнено рух на Броварському проспекті, проспекті Бажана та ін.

Затори в Києві. Дані Google Maps

Наразі на вулицях Києва кілька десятків ДТП.

Зокрема, на вул. Теліги в сторону Почайної сталася ДТП, перекрито дві смуги дорожнього руху. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Також ДТП сталася на проспекті Валерія Лобановського. Рух ускладнено від Севастопольської площі у напрямку вулиці Андрія Головка, повідомляє Патрульна поліція Києва.

ДТП на просп. Лобановського

ДТП із травмованими сталась на вулиці Здолбунівській. Тут дорогу не поділили дві автівки, повідомляє «Магнолія-ТВ».

Як повідомлялося, за прогнозом синоптиків, 20 грудня в Києві температура повітря почне знижуватися до мінусових позначок. Надвечір у понеділок у столиці вже буде до -5-8 градусів.

Також у Києві розпочався снігопад. На дороги вже вийшла техніка комунальної корпорації «Київавтодор».

З 20 грудня у столиці розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні.