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    Київ готується до морозів: розпочали роботу пункти обігріву (перелік)

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    У пунктах обігріву можна випити гарячого чаю - Київ готується до морозів: розпочали роботу пункти обігріву (перелік)
    У пунктах обігріву можна випити гарячого чаю
    фото з відкритих джерел

    Пункти обігріву у столиці будуть функціонувати на час ускладнення погодних умов

    Вночі в Києві температура повітря знизиться до 9-11 градусів морозу. Як попереджають синоптики, морозна погода протримається кілька днів.

    Відповідно до рішення Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської держадміністрації, відсьогодні у столиці розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

    Пункти розташовуються у приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях, територіальних центрах соціального обслуговування.

    У деяких із пунктів обігріву можна отримати першу медичну допомогу, випити гарячого чаю, а кілька пунктів мають банки одягу, де за потреби можна взяти собі теплий одяг і взуття.

    Пункти обігріву населення будуть функціонувати на час ускладнення погодних умов.

    У Дарницькому та Солом’янському районі, де розташовані Приміський вокзал «Дарниця» та вокзал станції «Київ-Пасажирський», посилять роботу соціальні патрулі.

    Стаціонарні пункти обігріву населення, розміщені на території Києва в зимовий період 2021–2022 років

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    Адреса розташування

    Найменування об’єкту

    Режим роботи

    Голосіївський район

    1

    вул. Тарасівська, 2

    ЖЕД – 105

    пн-пт: з 8:00 до 17:00

    2

    вул. Касіяна, 8

    ЖЕД – 107

    пн-пт: з 8:00 до 17:00

    3

    вул. Академіка Заболотного, 20-А

    ЖЕД – 109

    пн-пт: з 8:00 до 17:00

    Дарницький район

    4

    вул. Анни Ахматової, 2-А

    КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» ЖЕД – 201

    У цілодобовому режимі

    5

    вул. Харківське шосе, 172-Б

    КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» ЖЕД – 203

    У цілодобовому режимі

    6

    вул. Євгена Харченка, 47

    КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» ЖЕД – 207

    пн-чт: з 8:00 до 18:00

    пт: з 08:00 до 16:45

    7

    вул. Архітектора Вербицького, 9-І

    Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району м. Києва

    пн-чт: з 8:00 до 17:30

    пт: з 8:00 до 16:15

    8

    вул. Харківське шосе, 57 (ІІ поверх)

    Дарницький районний в м. Києві центр соціальних служб

    пн-чт: з 8:00 до 17:00

    пт: з 8:00 до 15:45

    Деснянський район

    9

    вул. Вікентія Беретті, 18

    Територіальний центр соціального обслуговування Деснянського району м. Києва

    пн-пт: з 9:00 до 18:00

    У цілодобовому режимі – під час зниження температури

    10

    вул. Каштанова, 8-Г

    ЖЕД – № 308

    пн-пт: з 8:00 до 17:00

    11

    вул. Кіото, 11

    ЖЕД – № 301

    пн-пт: з 8:00 до 17:00

    Дніпровський район

    12

    вул. Курнатовського, 7-А, корпус 3

    Центральне відділення територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району м. Києва

    пн-пт: з 9:00 до 17:00

    Cтворено банк одягу

    13

    вул. Рогозівська, 6

    Київська міська клінічна лікарня № 11

    пн-пт: з 9:00 до 17:00

    14

    вул. Кибальчича, 13-Б

    ЖЕД-409

    У цілодобовому режимі

    Оболонський район

    15

    вул. Йорданська, 7-А

    Приміщення аварійно-відновлювальної дільниці

    У цілодобовому режимі

    16

    вул. Попова, 1

    ОД-505

    пн-пт: з 8:00 до 17:00

    17

    вул. Джерельна, 3

    ЖЕД-508

    пн-пт: з 8:00 до 17:00

    18

    вул. Озерна, 18-А

    Тимчасовий пункт обігріву.

    На базі управління соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації та територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Оболонського району міста Києва

    пн-пт: з 9:00 до 18:00

    Печерський район

    19

    вул. Басейна, 5-А

    ЖЕД «Хрещатик»

    пн-чт: з 9:00 до 18:00

    20

    б-р Дружби народів, 30/1

    ЖЕД «Печерськжитло»

    У цілодобовому режимі

    Подільський район

    21

    вул. Світлицького, 35-Б

    КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району»

    У цілодобовому режимі

    на період ускладнення погодних умов (сильних морозів)

    22

    вул. Мостицька, 9

    Приміщення травмпункту КНП «КДЦ Подільського

    району м. Києва

    У цілодобовому режимі

    на період ускладнення погодних умов (сильних морозів)

    23

    вул. Хорива, 36

    КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району»

    пн-чт: з 9:00 до 17:00;

    пт: з 9:00 до 16:00

    На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт з 9:00 до 18:00

    24

    вул. Оболонська, 38

    Приміщення житлово-експлуатаційної дільниці № 1

    КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва»

    пн-чт: з 9:00 до 17:00;

    пт: з 9:00 до 16:00

    На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт: з 9:00 до 18:00

    25

    пров. Квітневий, 4

    Приміщення житлово-експлуатаційної дільниці № 2

    КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва»)

    пн-чт: з 9:00 до 17:00;

    пт: з 9:00 до 16:00

    На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт: з 9:00 до 18:00

    26

    просп. Гонгадзе, 7-А

    Приміщення житлово-експлуатаційної дільниці № 3

    КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва»

    пн-чт: з 9:00 до 17:00;

    пт: з 9:00 до 16:00

    На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт: з 9:00 до 18:00

    27

    вул. І. Виговського, 10-В

    Приміщення житлово-експлуатаційної дільниці № 4

    КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва»

    пн-чт: з 9:00 до 17:00;

    пт: з 9:00 до 16:00

    На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт: з 9:00 до 18:00

    28

    вул. Бестужева, 32

    Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги Територіального центру соціального обслуговування Подільського району (банк одягу)

    пн-чт: з 9:00 до 17:00;

    пт: з 9:00 до 16:00

    На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт: з 9:00 до 18:00

    29

    вул. Борисоглібська, 8/13

    Приміщення відділення соціальної допомоги вдома «Поділ» Територіального центру соціального обслуговування Подільського району

    пн-чт: з 9:00 до 17:00;

    пт: з 9:00 до 16:00

    На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт: з 9:00 до 18:00

    30

    вул. Кирилівська, 115/3

    Приміщення відділення соціальної допомоги вдома «Куренівка» Територіального центру соціального обслуговування Подільського району

    пн-чт: з 9:00 до 17:00;

    пт: з 9:00 до 16:00

    На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт: з 9:00 до 18:00

    31

    вул. Галицька, 13

    Приміщення відділення соціальної допомоги вдома «Вітряні гори» Територіального центру соціального обслуговування Подільського району

    пн-чт: з 9:00 до 17:00;

    пт: з 9:00 до 16:00

    На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт: з 9:00 до 18:00

    32

    вул. Мостицька, 14

    Приміщення відділення соціальної допомоги вдома «Виноградар» Територіального центру соціального обслуговування Подільського району

    пн-чт: з 9:00 до 17:00;

    пт: з 9:00 до 16:00

    На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт: з 9:00 до 18:00

    33

    вул. Виговського, 10-В

    Приміщення відділення соціальної допомоги вдома «Нивки» Територіального центру соціального обслуговування Подільського району

    пн-чт: з 9:00 до 17:00;

    пт: з 9:00 до 16:00

    На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт: з 9:00 до 18:00

    34

    пров. Бондарський, 19

    Приміщення відділення соціальної допомоги вдома «Куренівка» Територіального центру соціального обслуговування Подільського району

    пн-чт: з 9:00 до 17:00;

    пт: з 9:00 до 16:00

    На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт: з 9:00 до 18:00

    35

    вул. Світлицького,24-А

    Приміщення філії відділення денного перебування «Виноградар» Територіального центру соціального обслуговування Подільського району

    пн-пт: з 9:00 до 18:00

    На період ускладнення погодних умов (сильних морозів)

    Святошинський район

    36

    вул. Жмеринська, 22-А

    Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району м. Києва (Управління соціального захисту населення)

    У цілодобовому режимі

    37

    вул. Чорнобильська, 9.

    Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району м. Києва (Управління соціального захисту населення)

    Щоденно

    з 08:00 до 17:00

    38

    б-р Кольцова, 12

    Відділ торгівлі, споживчого ринку та підприємництва

    Відділ з питань цивільного захисту ТОВ ТД «Дніпро»

    Щоденно

    з 08:00 до 17:00

    Солом’янський район

    39

    вул. Суздальська, 4/6

    Окрема установа Будинок соціального піклування

    Прийом отримувачів послуг на нічліг: щодня з 18:00 до 22:00 (перебування до 08:00.

    У цілодобовому режимі, якщо температура повітря нижча за – 10 ºС)

    40

    вул. Вацлава Гавела, 83-А

    Територіальний центр соціального обслуговування Солом’янського району м. Києва

    пн-чт: з 8:00 до 17:00

    пт: з 8:00 до 15:45

    41

    вул. Волинська, 2

    Територіальний центр соціального обслуговування Солом’янського району м. Києва

    пн-чт з 8:00 до 17:00

    пт: з 8:00 до 15:45

    Шевченківський район

    42

    вул. Сальського Володимира, 33

    Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва

    пн-пт: з 9:00 до 17:00

    43

    вул. Богдана Гаврилишина, 11-А

    Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва

    У цілодобовому режимі

    44

    вул. Половецька, 14

    Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва

    пн-пт: з 9:00 до 17:00

    Як повідомлялося, за прогнозом синоптиків, 20 грудня в Києві температура повітря почне знижуватися до мінусових позначок. Надвечір у понеділок у столиці вже буде до -5-8 градусів.

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    Теги: прогноз погоди Київ КМДА кияни піклування населення
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    Київ готується до морозів: розпочали роботу пункти обігріву (перелік)