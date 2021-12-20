Київ готується до морозів: розпочали роботу пункти обігріву (перелік)

У пунктах обігріву можна випити гарячого чаю

Пункти обігріву у столиці будуть функціонувати на час ускладнення погодних умов

Вночі в Києві температура повітря знизиться до 9-11 градусів морозу. Як попереджають синоптики, морозна погода протримається кілька днів.

Відповідно до рішення Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської держадміністрації, відсьогодні у столиці розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Пункти розташовуються у приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях, територіальних центрах соціального обслуговування.

У деяких із пунктів обігріву можна отримати першу медичну допомогу, випити гарячого чаю, а кілька пунктів мають банки одягу, де за потреби можна взяти собі теплий одяг і взуття.

Пункти обігріву населення будуть функціонувати на час ускладнення погодних умов.

У Дарницькому та Солом’янському районі, де розташовані Приміський вокзал «Дарниця» та вокзал станції «Київ-Пасажирський», посилять роботу соціальні патрулі.

Стаціонарні пункти обігріву населення, розміщені на території Києва в зимовий період 2021–2022 років

№ з\п Адреса розташування Найменування об’єкту Режим роботи Голосіївський район 1 вул. Тарасівська, 2 ЖЕД – 105 пн-пт: з 8:00 до 17:00 2 вул. Касіяна, 8 ЖЕД – 107 пн-пт: з 8:00 до 17:00 3 вул. Академіка Заболотного, 20-А ЖЕД – 109 пн-пт: з 8:00 до 17:00 Дарницький район 4 вул. Анни Ахматової, 2-А КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» ЖЕД – 201 У цілодобовому режимі 5 вул. Харківське шосе, 172-Б КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» ЖЕД – 203 У цілодобовому режимі 6 вул. Євгена Харченка, 47 КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» ЖЕД – 207 пн-чт: з 8:00 до 18:00 пт: з 08:00 до 16:45 7 вул. Архітектора Вербицького, 9-І Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району м. Києва пн-чт: з 8:00 до 17:30 пт: з 8:00 до 16:15 8 вул. Харківське шосе, 57 (ІІ поверх) Дарницький районний в м. Києві центр соціальних служб пн-чт: з 8:00 до 17:00 пт: з 8:00 до 15:45 Деснянський район 9 вул. Вікентія Беретті, 18 Територіальний центр соціального обслуговування Деснянського району м. Києва пн-пт: з 9:00 до 18:00 У цілодобовому режимі – під час зниження температури 10 вул. Каштанова, 8-Г ЖЕД – № 308 пн-пт: з 8:00 до 17:00 11 вул. Кіото, 11 ЖЕД – № 301 пн-пт: з 8:00 до 17:00 Дніпровський район 12 вул. Курнатовського, 7-А, корпус 3 Центральне відділення територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району м. Києва пн-пт: з 9:00 до 17:00 Cтворено банк одягу 13 вул. Рогозівська, 6 Київська міська клінічна лікарня № 11 пн-пт: з 9:00 до 17:00 14 вул. Кибальчича, 13-Б ЖЕД-409 У цілодобовому режимі Оболонський район 15 вул. Йорданська, 7-А Приміщення аварійно-відновлювальної дільниці У цілодобовому режимі 16 вул. Попова, 1 ОД-505 пн-пт: з 8:00 до 17:00 17 вул. Джерельна, 3 ЖЕД-508 пн-пт: з 8:00 до 17:00 18 вул. Озерна, 18-А Тимчасовий пункт обігріву. На базі управління соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації та територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Оболонського району міста Києва пн-пт: з 9:00 до 18:00 Печерський район 19 вул. Басейна, 5-А ЖЕД «Хрещатик» пн-чт: з 9:00 до 18:00 20 б-р Дружби народів, 30/1 ЖЕД «Печерськжитло» У цілодобовому режимі Подільський район 21 вул. Світлицького, 35-Б КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району» У цілодобовому режимі на період ускладнення погодних умов (сильних морозів) 22 вул. Мостицька, 9 Приміщення травмпункту КНП «КДЦ Подільського району м. Києва У цілодобовому режимі на період ускладнення погодних умов (сильних морозів) 23 вул. Хорива, 36 КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району» пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00 На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт з 9:00 до 18:00 24 вул. Оболонська, 38 Приміщення житлово-експлуатаційної дільниці № 1 КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва» пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00 На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт: з 9:00 до 18:00 25 пров. Квітневий, 4 Приміщення житлово-експлуатаційної дільниці № 2 КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва») пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00 На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт: з 9:00 до 18:00 26 просп. Гонгадзе, 7-А Приміщення житлово-експлуатаційної дільниці № 3 КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва» пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00 На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт: з 9:00 до 18:00 27 вул. І. Виговського, 10-В Приміщення житлово-експлуатаційної дільниці № 4 КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва» пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00 На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт: з 9:00 до 18:00 28 вул. Бестужева, 32 Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги Територіального центру соціального обслуговування Подільського району (банк одягу) пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00 На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт: з 9:00 до 18:00 29 вул. Борисоглібська, 8/13 Приміщення відділення соціальної допомоги вдома «Поділ» Територіального центру соціального обслуговування Подільського району пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00 На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт: з 9:00 до 18:00 30 вул. Кирилівська, 115/3 Приміщення відділення соціальної допомоги вдома «Куренівка» Територіального центру соціального обслуговування Подільського району пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00 На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт: з 9:00 до 18:00 31 вул. Галицька, 13 Приміщення відділення соціальної допомоги вдома «Вітряні гори» Територіального центру соціального обслуговування Подільського району пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00 На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт: з 9:00 до 18:00 32 вул. Мостицька, 14 Приміщення відділення соціальної допомоги вдома «Виноградар» Територіального центру соціального обслуговування Подільського району пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00 На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт: з 9:00 до 18:00 33 вул. Виговського, 10-В Приміщення відділення соціальної допомоги вдома «Нивки» Територіального центру соціального обслуговування Подільського району пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00 На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт: з 9:00 до 18:00 34 пров. Бондарський, 19 Приміщення відділення соціальної допомоги вдома «Куренівка» Територіального центру соціального обслуговування Подільського району пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00 На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт: з 9:00 до 18:00 35 вул. Світлицького,24-А Приміщення філії відділення денного перебування «Виноградар» Територіального центру соціального обслуговування Подільського району пн-пт: з 9:00 до 18:00 На період ускладнення погодних умов (сильних морозів) Святошинський район 36 вул. Жмеринська, 22-А Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району м. Києва (Управління соціального захисту населення) У цілодобовому режимі 37 вул. Чорнобильська, 9. Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району м. Києва (Управління соціального захисту населення) Щоденно з 08:00 до 17:00 38 б-р Кольцова, 12 Відділ торгівлі, споживчого ринку та підприємництва Відділ з питань цивільного захисту ТОВ ТД «Дніпро» Щоденно з 08:00 до 17:00 Солом’янський район 39 вул. Суздальська, 4/6 Окрема установа Будинок соціального піклування Прийом отримувачів послуг на нічліг: щодня з 18:00 до 22:00 (перебування до 08:00. У цілодобовому режимі, якщо температура повітря нижча за – 10 ºС) 40 вул. Вацлава Гавела, 83-А Територіальний центр соціального обслуговування Солом’янського району м. Києва пн-чт: з 8:00 до 17:00 пт: з 8:00 до 15:45 41 вул. Волинська, 2 Територіальний центр соціального обслуговування Солом’янського району м. Києва пн-чт з 8:00 до 17:00 пт: з 8:00 до 15:45 Шевченківський район 42 вул. Сальського Володимира, 33 Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва пн-пт: з 9:00 до 17:00 43 вул. Богдана Гаврилишина, 11-А Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва У цілодобовому режимі 44 вул. Половецька, 14 Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва пн-пт: з 9:00 до 17:00

Як повідомлялося, за прогнозом синоптиків, 20 грудня в Києві температура повітря почне знижуватися до мінусових позначок. Надвечір у понеділок у столиці вже буде до -5-8 градусів.

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