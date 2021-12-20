Київ готується до морозів: розпочали роботу пункти обігріву (перелік)
Пункти обігріву у столиці будуть функціонувати на час ускладнення погодних умов
Вночі в Києві температура повітря знизиться до 9-11 градусів морозу. Як попереджають синоптики, морозна погода протримається кілька днів.
Відповідно до рішення Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської держадміністрації, відсьогодні у столиці розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні. Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Пункти розташовуються у приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях, територіальних центрах соціального обслуговування.
У деяких із пунктів обігріву можна отримати першу медичну допомогу, випити гарячого чаю, а кілька пунктів мають банки одягу, де за потреби можна взяти собі теплий одяг і взуття.
Пункти обігріву населення будуть функціонувати на час ускладнення погодних умов.
У Дарницькому та Солом’янському районі, де розташовані Приміський вокзал «Дарниця» та вокзал станції «Київ-Пасажирський», посилять роботу соціальні патрулі.
Стаціонарні пункти обігріву населення, розміщені на території Києва в зимовий період 2021–2022 років
|
№
з\п
|
Адреса розташування
|
Найменування об’єкту
|
Режим роботи
|
Голосіївський район
|
1
|
вул. Тарасівська, 2
|
ЖЕД – 105
|
пн-пт: з 8:00 до 17:00
|
2
|
вул. Касіяна, 8
|
ЖЕД – 107
|
пн-пт: з 8:00 до 17:00
|
3
|
вул. Академіка Заболотного, 20-А
|
ЖЕД – 109
|
пн-пт: з 8:00 до 17:00
|
Дарницький район
|
4
|
вул. Анни Ахматової, 2-А
|
КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» ЖЕД – 201
|
У цілодобовому режимі
|
5
|
вул. Харківське шосе, 172-Б
|
КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» ЖЕД – 203
|
У цілодобовому режимі
|
6
|
вул. Євгена Харченка, 47
|
КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» ЖЕД – 207
|
пн-чт: з 8:00 до 18:00
пт: з 08:00 до 16:45
|
7
|
вул. Архітектора Вербицького, 9-І
|
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району м. Києва
|
пн-чт: з 8:00 до 17:30
пт: з 8:00 до 16:15
|
8
|
вул. Харківське шосе, 57 (ІІ поверх)
|
Дарницький районний в м. Києві центр соціальних служб
|
пн-чт: з 8:00 до 17:00
пт: з 8:00 до 15:45
|
Деснянський район
|
9
|
вул. Вікентія Беретті, 18
|
Територіальний центр соціального обслуговування Деснянського району м. Києва
|
пн-пт: з 9:00 до 18:00
У цілодобовому режимі – під час зниження температури
|
10
|
вул. Каштанова, 8-Г
|
ЖЕД – № 308
|
пн-пт: з 8:00 до 17:00
|
11
|
вул. Кіото, 11
|
ЖЕД – № 301
|
пн-пт: з 8:00 до 17:00
|
Дніпровський район
|
12
|
вул. Курнатовського, 7-А, корпус 3
|
Центральне відділення територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району м. Києва
|
пн-пт: з 9:00 до 17:00
Cтворено банк одягу
|
13
|
вул. Рогозівська, 6
|
Київська міська клінічна лікарня № 11
|
пн-пт: з 9:00 до 17:00
|
14
|
вул. Кибальчича, 13-Б
|
ЖЕД-409
|
У цілодобовому режимі
|
Оболонський район
|
15
|
вул. Йорданська, 7-А
|
Приміщення аварійно-відновлювальної дільниці
|
У цілодобовому режимі
|
16
|
вул. Попова, 1
|
ОД-505
|
пн-пт: з 8:00 до 17:00
|
17
|
вул. Джерельна, 3
|
ЖЕД-508
|
пн-пт: з 8:00 до 17:00
|
18
|
вул. Озерна, 18-А
|
Тимчасовий пункт обігріву.
На базі управління соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації та територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Оболонського району міста Києва
|
пн-пт: з 9:00 до 18:00
|
Печерський район
|
19
|
вул. Басейна, 5-А
|
ЖЕД «Хрещатик»
|
пн-чт: з 9:00 до 18:00
|
20
|
б-р Дружби народів, 30/1
|
ЖЕД «Печерськжитло»
|
У цілодобовому режимі
|
Подільський район
|
21
|
вул. Світлицького, 35-Б
|
КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району»
|
У цілодобовому режимі
на період ускладнення погодних умов (сильних морозів)
|
22
|
вул. Мостицька, 9
|
Приміщення травмпункту КНП «КДЦ Подільського
району м. Києва
|
У цілодобовому режимі
на період ускладнення погодних умов (сильних морозів)
|
23
|
вул. Хорива, 36
|
КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району»
|
пн-чт: з 9:00 до 17:00;
пт: з 9:00 до 16:00
На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт з 9:00 до 18:00
|
24
|
вул. Оболонська, 38
|
Приміщення житлово-експлуатаційної дільниці № 1
КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва»
|
пн-чт: з 9:00 до 17:00;
пт: з 9:00 до 16:00
На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт: з 9:00 до 18:00
|
25
|
пров. Квітневий, 4
|
Приміщення житлово-експлуатаційної дільниці № 2
КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва»)
|
пн-чт: з 9:00 до 17:00;
пт: з 9:00 до 16:00
На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт: з 9:00 до 18:00
|
26
|
просп. Гонгадзе, 7-А
|
Приміщення житлово-експлуатаційної дільниці № 3
КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва»
|
пн-чт: з 9:00 до 17:00;
пт: з 9:00 до 16:00
На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт: з 9:00 до 18:00
|
27
|
вул. І. Виговського, 10-В
|
Приміщення житлово-експлуатаційної дільниці № 4
КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва»
|
пн-чт: з 9:00 до 17:00;
пт: з 9:00 до 16:00
На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт: з 9:00 до 18:00
|
28
|
вул. Бестужева, 32
|
Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги Територіального центру соціального обслуговування Подільського району (банк одягу)
|
пн-чт: з 9:00 до 17:00;
пт: з 9:00 до 16:00
На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт: з 9:00 до 18:00
|
29
|
вул. Борисоглібська, 8/13
|
Приміщення відділення соціальної допомоги вдома «Поділ» Територіального центру соціального обслуговування Подільського району
|
пн-чт: з 9:00 до 17:00;
пт: з 9:00 до 16:00
На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт: з 9:00 до 18:00
|
30
|
вул. Кирилівська, 115/3
|
Приміщення відділення соціальної допомоги вдома «Куренівка» Територіального центру соціального обслуговування Подільського району
|
пн-чт: з 9:00 до 17:00;
пт: з 9:00 до 16:00
На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт: з 9:00 до 18:00
|
31
|
вул. Галицька, 13
|
Приміщення відділення соціальної допомоги вдома «Вітряні гори» Територіального центру соціального обслуговування Подільського району
|
пн-чт: з 9:00 до 17:00;
пт: з 9:00 до 16:00
На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт: з 9:00 до 18:00
|
32
|
вул. Мостицька, 14
|
Приміщення відділення соціальної допомоги вдома «Виноградар» Територіального центру соціального обслуговування Подільського району
|
пн-чт: з 9:00 до 17:00;
пт: з 9:00 до 16:00
На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт: з 9:00 до 18:00
|
33
|
вул. Виговського, 10-В
|
Приміщення відділення соціальної допомоги вдома «Нивки» Територіального центру соціального обслуговування Подільського району
|
пн-чт: з 9:00 до 17:00;
пт: з 9:00 до 16:00
На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт: з 9:00 до 18:00
|
34
|
пров. Бондарський, 19
|
Приміщення відділення соціальної допомоги вдома «Куренівка» Територіального центру соціального обслуговування Подільського району
|
пн-чт: з 9:00 до 17:00;
пт: з 9:00 до 16:00
На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт: з 9:00 до 18:00
|
35
|
вул. Світлицького,24-А
|
Приміщення філії відділення денного перебування «Виноградар» Територіального центру соціального обслуговування Подільського району
|
пн-пт: з 9:00 до 18:00
На період ускладнення погодних умов (сильних морозів)
|
Святошинський район
|
36
|
вул. Жмеринська, 22-А
|
Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району м. Києва (Управління соціального захисту населення)
|
У цілодобовому режимі
|
37
|
вул. Чорнобильська, 9.
|
Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району м. Києва (Управління соціального захисту населення)
|
Щоденно
з 08:00 до 17:00
|
38
|
б-р Кольцова, 12
|
Відділ торгівлі, споживчого ринку та підприємництва
Відділ з питань цивільного захисту ТОВ ТД «Дніпро»
|
Щоденно
з 08:00 до 17:00
|
Солом’янський район
|
39
|
вул. Суздальська, 4/6
|
Окрема установа Будинок соціального піклування
|
Прийом отримувачів послуг на нічліг: щодня з 18:00 до 22:00 (перебування до 08:00.
У цілодобовому режимі, якщо температура повітря нижча за – 10 ºС)
|
40
|
вул. Вацлава Гавела, 83-А
|
Територіальний центр соціального обслуговування Солом’янського району м. Києва
|
пн-чт: з 8:00 до 17:00
пт: з 8:00 до 15:45
|
41
|
вул. Волинська, 2
|
Територіальний центр соціального обслуговування Солом’янського району м. Києва
|
пн-чт з 8:00 до 17:00
пт: з 8:00 до 15:45
|
Шевченківський район
|
42
|
вул. Сальського Володимира, 33
|
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва
|
пн-пт: з 9:00 до 17:00
|
43
|
вул. Богдана Гаврилишина, 11-А
|
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва
|
У цілодобовому режимі
|
44
|
вул. Половецька, 14
|
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва
|
пн-пт: з 9:00 до 17:00
Як повідомлялося, за прогнозом синоптиків, 20 грудня в Києві температура повітря почне знижуватися до мінусових позначок. Надвечір у понеділок у столиці вже буде до -5-8 градусів.