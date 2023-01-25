Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Мороз, туман і ожеледиця: прогноз погоди на 25 січня

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Мороз, туман і ожеледиця: прогноз погоди на 25 січня
25 січня в Україні очікується морозна погода
фото з відкритих джерел

Опадів синоптики не передбачають

У середу, 25 січня, в Україні вночі будуть морози. Втім, вдень будуть переважати плюсові температури. Опадів синоптики не передбачають. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно з проясненями. Вночі та вранці у західних областях місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Вночі у західній та південній частинах вночі буде до 5° морозу. У східних областях температура опуститься до -12°. На решті території буде 4-9° морозу. 

Вдень в Україні стовпчики термометрів покажуть від 2° морозу до 3° тепла. Втім, на Закарпатті повітря прогріється до +6°.

Мороз, туман і ожеледиця: прогноз погоди на 25 січня фото 1

У Києві та області 25 січня буде хмарно з проясненями. Без істотних опадів. Швидкість північно-східного вітру становитиме 5-10 м/с.

Вночі на території області температура буде 4-9° морозу, а вдень від -2° морозу до +3°. У Києві вночі обіцяють 5-7° морозу, а вдень буде близько 0°.

До слова, до України йде похолодання з опадами, погода найближчими днями погіршиться. Україну накриє антициклон Leonhard.

Читайте також: Жовтень став найтеплішим місяцем у Європі за всю історію спостережень
Теги: прогноз погоди повітря вітер

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маленькі кияни на снігу написали Путіну велетенське послання (відео)
Маленькі кияни на снігу написали Путіну велетенське послання (відео)
9 сiчня, 19:50
Нещодавно актору виповнилося 52 роки
Зірці «Месників» Джеремі Реннеру, якого переїхав снігоприбирач, можуть ампутувати ногу
16 сiчня, 23:51
Польські рятувальники прибирали повалені дерева зі шляхів
Польщу завалило снігом, є загиблі
22 сiчня, 08:45

Суспільство

Мороз, туман і ожеледиця: прогноз погоди на 25 січня
Мороз, туман і ожеледиця: прогноз погоди на 25 січня
25 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
25 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Зеленський присвоїв почесну відзнаку столиці Литви
Зеленський присвоїв почесну відзнаку столиці Литви
Захисники України отримають майже 5 тисяч польових пічок зі сталі Метінвесту
Захисники України отримають майже 5 тисяч польових пічок зі сталі Метінвесту
Харчування солдата НАТО $25 на добу, українського солдата – $3,5, – відомий боєць ЗСУ
Харчування солдата НАТО $25 на добу, українського солдата – $3,5, – відомий боєць ЗСУ
Дефіцит суттєвий. «Укренерго» повідомило про ситуацію зі світлом
Дефіцит суттєвий. «Укренерго» повідомило про ситуацію зі світлом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Скандал із закупівлями Міноборони. Заступник Резнікова подав у відставку
16K
Посол США відреагувала на останні корупційні скандали в українській владі
14K
СБУ викликала на допит пропагандистку Медведчука
12K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
9954
Росія готується до наступу: аналітики ISW назвали терміни і напрямки
7509
У Сімферополі паніка через потужні вибухи

Новини

11 місяців війни: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту
Вчора, 07:11
Рекордна кількість українців підтримує вступ до НАТО
23 сiчня, 21:21
Як змінилося ставлення суспільства до ветеранів за пів року – соцопитування
23 сiчня, 17:19
Нобелівська лауреатка проводить почесну лекцію у Києві (трансляція)
23 сiчня, 17:00
Євросоюз займеться ситуацією у Нагірному Карабаху: створено громадянську місію
23 сiчня, 16:20
Стали відомі подробиці про скандального ексочільника поліції Львівщини та його дівчину
23 сiчня, 16:17

Прес-релізи

ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
23 сiчня, 17:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту