Мороз, туман і ожеледиця: прогноз погоди на 25 січня

Опадів синоптики не передбачають

У середу, 25 січня, в Україні вночі будуть морози. Втім, вдень будуть переважати плюсові температури. Опадів синоптики не передбачають. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В регіонах буде хмарно з проясненями. Вночі та вранці у західних областях місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Вночі у західній та південній частинах вночі буде до 5° морозу. У східних областях температура опуститься до -12°. На решті території буде 4-9° морозу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вдень в Україні стовпчики термометрів покажуть від 2° морозу до 3° тепла. Втім, на Закарпатті повітря прогріється до +6°.

У Києві та області 25 січня буде хмарно з проясненями. Без істотних опадів. Швидкість північно-східного вітру становитиме 5-10 м/с.

Вночі на території області температура буде 4-9° морозу, а вдень від -2° морозу до +3°. У Києві вночі обіцяють 5-7° морозу, а вдень буде близько 0°.

До слова, до України йде похолодання з опадами, погода найближчими днями погіршиться. Україну накриє антициклон Leonhard.

Будь ласка, читайте текст після реклами