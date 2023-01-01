Україну накриє антициклон Leonhard

До України йде похолодання з опадами

Погода в Україні найближчими днями погіршиться. Очікується повернення холодів з опадами. Про це повідомила синоптиня Наталії Діденко.

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Діденко розповіла, що похолодання прогнозується вже на 5 січня, яке супроводжуватиметься опадами.

«4-5 січня температура повітря почне знижуватися, 5-го січня з'являться опади», – повідомляє вона.

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Зокрема, у більшості областей України прогнозується мокрий сніг з дощем. Поки ж, за словами синоптикині в Україні буде тепло, з невеликими коливаннями, та сухо.

«2-го січня Україні буде ближчим сухий антициклон Leonhard, аніж мокрий циклон Magdalene. Тобто, опадів в нас не буде у понеділок. До того ж, наша територія ще й належатиме завтра теплому повітряному сектору...Тобто, в нас буде тепло», – зазначає Діденко.

Тож завтра температура повітря навіть вночі очікується в межах +1+7 градусів, а вдень досягатиме +7 +12 градусів, трохи нижче завтра в Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях, +6+9 градусів.

«Поривчатий вітер може завівати хіба що в Карпатах, на Луганщині, Донеччині, Харківщині.У Києві 2-го січня переважатиме суха погода. Максимальна температура повітря досягне +9 градусів», – додає Діденко.