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    Суспільство

    МОЗ дозволив роботу басейнів: перелік обмежень

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    МОЗ дозволив роботу басейнів - МОЗ дозволив роботу басейнів: перелік обмежень
    МОЗ дозволив роботу басейнів

    У МОЗ назвали чотири умови для роботи басейнів

    Міністерство охорони здоров’я опублікувало тимчасові рекомендації щодо роботи басейнів під час карантину. Функціонування басейнів дозволяється за кількох умов.

    Про це йдеться в постанові МОЗ.

    Згідно з документом, робота басейнів дозволяється:

    • для індивідуального відвідування;
    • для спортивних навчально-тренувальних груп 2 року навчання та старше;
    • у 50-метрових басейнах - за умови одночасного перебування на одній доріжці не більше 4 людей для індивідуальних занять та не більше 6 людей для спортивно-тренувальних груп;
    • у 25-метрових басейнах - за умови одночасного перебування на одній доріжці не більше 2 людей для індивідуальних занять та не більше 3 людей для спортивно-тренувальних груп.

    Також МОЗ рекомендує наполовину обмежити використання роздягалень, душових кабін та шкафчиків та нанести відповідні позначки (крім окремо обладнаних душових кабін).

    Водночас ще забороняється:

    • функціонування спа-зон та надання послуг масажу, фітнес-барів, та кулерів з водою, дитячих кімнат;
    • одночасне використання багатофункціональних тренажерів кількома відвідувачами;
    • проведення групових занять для понад 10 осіб та інших групових занять, що передбачають безпосередній фізичний контакт;
    • проведення групових занять для дітей віком до 12 років.

    Як повідомлялося, попри рішення Київської міської держадміністрації про відкриття пляжів з 1 червня, купальний сезон у столиці затримається. Позасмагати на пляжах кияни зможуть не раніше 7 червня.

    Наразі комунальне підприємство «Плесо» готує пляжі до відкриття: встановлюють рятувальні вишки, проводиться обслуговування сантехнічного обладнання душових установок, питних фонтанчиків тощо.

    здоров'я Міністерство охорони здоров'я пляжі навчання карантин
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