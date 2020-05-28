МОЗ дозволив роботу басейнів: перелік обмежень
МОЗ дозволив роботу басейнів
У МОЗ назвали чотири умови для роботи басейнівМіністерство охорони здоров’я опублікувало тимчасові рекомендації щодо роботи басейнів під час карантину. Функціонування басейнів дозволяється за кількох умов.
Про це йдеться в постанові МОЗ.
Згідно з документом, робота басейнів дозволяється:
- для індивідуального відвідування;
- для спортивних навчально-тренувальних груп 2 року навчання та старше;
- у 50-метрових басейнах - за умови одночасного перебування на одній доріжці не більше 4 людей для індивідуальних занять та не більше 6 людей для спортивно-тренувальних груп;
- у 25-метрових басейнах - за умови одночасного перебування на одній доріжці не більше 2 людей для індивідуальних занять та не більше 3 людей для спортивно-тренувальних груп.
Також МОЗ рекомендує наполовину обмежити використання роздягалень, душових кабін та шкафчиків та нанести відповідні позначки (крім окремо обладнаних душових кабін).
Водночас ще забороняється:
- функціонування спа-зон та надання послуг масажу, фітнес-барів, та кулерів з водою, дитячих кімнат;
- одночасне використання багатофункціональних тренажерів кількома відвідувачами;
- проведення групових занять для понад 10 осіб та інших групових занять, що передбачають безпосередній фізичний контакт;
- проведення групових занять для дітей віком до 12 років.
Як повідомлялося, попри рішення Київської міської держадміністрації про відкриття пляжів з 1 червня, купальний сезон у столиці затримається. Позасмагати на пляжах кияни зможуть не раніше 7 червня.
Наразі комунальне підприємство «Плесо» готує пляжі до відкриття: встановлюють рятувальні вишки, проводиться обслуговування сантехнічного обладнання душових установок, питних фонтанчиків тощо.