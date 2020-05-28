Без концертів і масових гулянь: Кличко розповів, як столиця святкуватиме День Києва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На День Києва розпочнуть роботу фонтани

Святкування відбудуться в онлайн-форматі

Цього року усі заходи до Дня Києва відбуватимуться в онлайн-форматі. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання ЗМІ.

«В останню неділю травня Київ традиційно відзначає день народження міста. Цього року він припадає на 31 травня. Зазвичай в столиці відбувалися великі концерти, фестивалі їжі, ярмарки, «Пробіг під каштанами». Але, цього року такі масові заходи заборонені. І день Києва будемо святкувати в онлайн-форматі. Зокрема, на телеканалі «Київ» будуть транслювати живі концерти відомих українських виконавців. Покажуть і програми про історію столиці та про те, чим вона живе сьогодні», - розповів мер.

Він зазначив, що готують сюрпризи і для користувачів соцмереж. Столичні колективи створюють святкові ролики, які оприлюднять на сторінках у соціальних мережах, на своїх Youtube-каналах та сайтах.

«Традиційний «Пробіг під каштанами» – відбудеться теж в онлайн-форматі. Там є цікава задумка. За всіх киян бігтимуть кілька людей. Вулиці перекривати не будуть. Організатори пропонують киянам приєднатися до благодійної акції і зробити грошовий внесок - 100 гривень. Кошти спрямують на потреби українських лікарів та медичних установ: Центру дитячої кардіології, кардіохірургії МОЗ України та інших», - сказав мер.

Ознайомитися зі святковою програмою відзначення Дня Києва в новому форматі можна тут.

Також Кличко зазначив, що місто в цей день будуть посилено патрулювати наряди поліції та муніципальної варти.

«А щодо в’їзду в Київ – його ми обмежувати не будемо. Я сподіваюсь, що в людей вистачить свідомості не наражати себе на небезпеку і не їхати масово в столицю. Дотримуйтеся правил! А наступного року вже відзначимо день нашого міста традиційно - масово і весело», - наголосив Кличко.

Нагадаємо, що на День Києва розпочнеться сезон роботи столичних фонтанів.

Відновлення роботи фонтанів після зими перенесли на кінець травня у зв’язку з карантинними обмеженнями.

Столичні фонтани працюватимуть до 30 вересня, щопонеділка у роботі фонтанів робитимуть перерву для проведення необхідних технічних робіт.