У ще одного «слуги народу» виявили коронавірус
Валерій Божик 28 травня отримав позитивний тест із виявлення коронавірусу
У народного депутата від фракції «Слуга народу» Валерія Божика виявили коронавірус. Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Сьогодні отримав позитивний тест із виявлення коронавірусу. Вірю, що все буде добре! І це поборемо!» - написав нардеп.
На початку травня голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що у «Слузі народу» на Covid-19 захворіло близько десяти народних депутатів.
Нагадаємо, днями стало відомо, що голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Юрій Арістов захворів на коронавірусну інфекцію Covid-19.
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В Україні 28 травня лабораторно підтверджено 22 382 випадки Covid-19. За добу - 477 нових випадків. Загалом в Україні одужали 8439 людей, 669 летальних випадків.