У ще одного «слуги народу» виявили коронавірус



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Валерій Божик тільки сьогодні дізнався про небезпечний діагноз, але вірить, що все буде добре

Валерій Божик 28 травня отримав позитивний тест із виявлення коронавірусу

У народного депутата від фракції «Слуга народу» Валерія Божика виявили коронавірус. Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні отримав позитивний тест із виявлення коронавірусу. Вірю, що все буде добре! І це поборемо!» - написав нардеп.

На початку травня голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що у «Слузі народу» на Covid-19 захворіло близько десяти народних депутатів.

Нагадаємо, днями стало відомо, що голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Юрій Арістов захворів на коронавірусну інфекцію Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 22382

Хворіють 13274

Одужали 8439

Померли 669

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В Україні 28 травня лабораторно підтверджено 22 382 випадки Covid-19. За добу - 477 нових випадків. Загалом в Україні одужали 8439 людей, 669 летальних випадків.