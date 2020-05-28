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    У ще одного «слуги народу» виявили коронавірус

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    Валерій Божик тільки сьогодні дізнався про небезпечний діагноз, але вірить, що все буде добре - У ще одного «слуги народу» виявили коронавірус
    Валерій Божик тільки сьогодні дізнався про небезпечний діагноз, але вірить, що все буде добре

    Валерій Божик 28 травня отримав позитивний тест із виявлення коронавірусу

    У народного депутата від фракції «Слуга народу» Валерія Божика виявили коронавірус. Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Сьогодні отримав позитивний тест із виявлення коронавірусу. Вірю, що все буде добре! І це поборемо!» - написав нардеп.

    На початку травня голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що у «Слузі народу» на Covid-19 захворіло близько десяти народних депутатів.

    Нагадаємо, днями стало відомо, що голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Юрій Арістов захворів на коронавірусну інфекцію Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      22382
    • Хворіють
      13274
    • Одужали
      8439
    • Померли
      669

    В Україні 28 травня лабораторно підтверджено 22 382 випадки Covid-19. За добу - 477 нових випадків. Загалом в Україні одужали 8439 людей, 669 летальних випадків.

    Верховна Рада карантин партія Слуга народу Давид Арахамія коронавірус
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