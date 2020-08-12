Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу



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Не можна реєструвати вакцину без вирішальної, третьої, фази випробувань, - німецькі медики

Голова німецької Федеральної лікарської палати Клаус Райнгард назвав реєстрацію російської вакцини «ризикованим експериментом на людях»

Німеччина назвала реєстрацію російської вакцини від коронавірусу «ризикованим експериментом на людях». Про це повідомляє DW.

Зазначається, що голова німецької Федеральної лікарської палати Клаус Райнгард вважає, що не можна реєструвати вакцину без вирішальної, третьої, фази випробувань.

«Це безвідповідально, вже на цій стадій робити щеплення цілим групам населення», - вважає Райнгард.

Також керівник німецького Інституту імені Пауля Ерліха, (ця установа в Німеччині видає дозволи на проведення клінічних випробувань і реєстрацію вакцин - Ред.) Клаус Чихутек звернув увагу на низький рівень прозорості у розробці російської вакцини. Він наголосив, що ВООЗ застерігає від поспішної реєстрації вакцин. За його словами, навіть в умовах пандемії треба обов'язково ретельно пройти всі етапи випробовування й перевірки.

У міністерстві охорони здоров'я Німеччини також прокоментували ситуацію з реєстрацією в РФ вакцини від коронавірусу.

«У Європі для схвалення такої вакцини потрібні достатні свідчення, «отримані під час клінічних досліджень», що підтверджують її «ефективність і безпеку», - заявила представниця відомства.

Нагадаємо, вчора, 11 серпня Путін заявив, що Росія зареєструвала першу у світі вакцину від коронавірусу. Також повідомлялося, що з моменту реєстрації вакцини починається третя фаза її випробувань.

Раніше у Німеччині Інститут імені Пауля Ерліха (PEI), що займається ліцензуванням вакцин, заявив про створення вакцини від коронавірусу в кінці 2020 року.

До відома, США вже замовили 100 млн доз вакцини від коронавірусу майже на $2 млрд.

Окрім того, Євросоюз виділив €100 мільйонів для розробки вакцини проти Covid-19.

Також у Всесвітній організації охорони здоров’я спрогнозували, що масова вакцинація від коронавірусу може початися в середині 2021 року.

У МОЗ раніше повідомили, що масове виробництво вакцини від коронавірусу почнеться не раніше весни 2021 року.