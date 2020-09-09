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    Суспільство

    МОЗ заявляє, що з квітня смертність від коронавірусу в Україні знизилася на третину

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    Станом на 9 вересня з понад 26 тисяч ліжок, виділених для лікування пацієнтів з коронавірусом, у середньому в Україні зайнято понад 45% - МОЗ заявляє, що з квітня смертність від коронавірусу в Україні знизилася на третину
    Станом на 9 вересня з понад 26 тисяч ліжок, виділених для лікування пацієнтів з коронавірусом, у середньому в Україні зайнято понад 45%

    Наразі у нас один з найнижчих відсотків в Європі – 2,1%, – Степанов

    Кількість летальних випадків від коронавірусу з початку квітня знизилася на 30%. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «У нас один з найнижчих відсотків в Європі — 2,1%. Якщо порівняти з початком квітня, відсоток летальності був 3% Він майже на 30% знизився», – сказав Степанов.

    Міністр додав, що станом на 9 вересня з понад 26 тисяч ліжок, виділених для лікування пацієнтів з коронавірусом, у середньому в Україні зайнято понад 45%.

    Як повідомлялося, у МОЗ пояснили, які маски потрібно носити школярам.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 8 вересня виявлено ще  людей, які захворіли на Covid-19. Це на 140 випадків більше, ніж днем раніше (2411). Одужали за минулу добу – 940 (днем раніше – 940), померли – 57 (57). Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 143030 людей, одужали 63546 осіб, летальних випадків – 2934.

    До відома, у світі станом на 9 вересня зареєстровано 27 738 708 хворих на коронавірус. Від ускладнень з початку пандемії коронавірусу померли понад 901 866 хворих, одужали – 19 831 993 осіб. Лише за останню добу нових випадків зараження стало більше на 241 тисячу. Зокрема, майже 90 тисяч виявили в Індії, більше 28 тисяч – в США, понад 17 тисяч – в Бразилії та 12 тисяч в Аргентині. Цього ж дня було зафіксовано 4322 летальних випадки. 

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