У світі вже зареєстровано понад 27,7 млн хворих на коронавірус



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Лише за останню добу нових випадків зараження стало більше на 241 тисячу

Від ускладнень з початку пандемії коронавірусу померли понад 901 866 хворих, одужали – 19 831 993 осіб

У світі станом на 9 вересня зареєстровано 27 738 708 хворих на коронавірус. Такі дані оприлюднені на сайті Worldometers.

Від ускладнень з початку пандемії коронавірусу померли понад 901 866 хворих, одужали – 19 831 993 осіб.

Лише за останню добу нових випадків зараження стало більше на 241 тисячу. Зокрема, майже 90 тисяч виявили в Індії, більше 28 тисяч – в США, понад 17 тисяч – в Бразилії та 12 тисяч в Аргентині.

Цього ж дня було зафіксовано 4322 летальних випадки.

Нагадаємо, в Україні станом на 8 вересня виявлено ще 2411 людей, які захворіли на Covid-19. Це на 237 випадків більше, ніж днем раніше (2174). Одужали за минулу добу – 940 (днем раніше – 379), померли – 57 (31). Загалом від початку пандемії в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 140479 людей, одужали 63546 осіб, летальних випадків – 2934.