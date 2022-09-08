Можна зняти блокбастер: як рятувальники гасили пожежу на Київщині (фото)
Вогнеборці погасили пожежу на підприємстві у Борисполі
Професія рятувальника надзвичайно важка. Це щоденна, виснажлива праця людей. Державна служба з надзвичайний ситуацій показала на фото, з чим зіштовхуються вогнеборці під час своєї роботи.
«Це не зйомки блокбастеру. Це щоденна робота наших хлопців. Хоча, думається, Стівен Спілберг і справді зміг би зняти про роботу українських рятувальників, пожежних та піротехніків грандіозний блокбастер», – йдеться в повідомленні.
На фото ліквідація учорашньої пожежі в Борисполі.
Нагадаємо, вчора у Борисполі сталася пожежа на підприємстві в районі залізничного вокзалу.
А вночі 7 вересня вогнеборці вгамували пожежу на нафтобазі у Кривому Розі, що сталася після удару російської ракети. Рятувальники боролися з полум’ям понад 16 годин.
Коментарі — 0