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Можна зняти блокбастер: як рятувальники гасили пожежу на Київщині (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Можна зняти блокбастер: як рятувальники гасили пожежу на Київщині (фото)
Ліквідація пожежі у Борисполі на Київщині
ДСНС

Вогнеборці погасили пожежу на підприємстві у Борисполі 

Професія рятувальника надзвичайно важка. Це щоденна, виснажлива праця людей. Державна служба з надзвичайний ситуацій показала на фото, з чим зіштовхуються вогнеборці під час своєї роботи.

«Це не зйомки блокбастеру. Це щоденна робота наших хлопців. Хоча, думається, Стівен Спілберг і справді зміг би зняти про роботу українських рятувальників, пожежних та піротехніків грандіозний блокбастер», – йдеться в повідомленні.

На фото ліквідація учорашньої пожежі в Борисполі.

28 фото
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Нагадаємо, вчора у Борисполі сталася пожежа на підприємстві в районі залізничного вокзалу.

А вночі 7 вересня вогнеборці вгамували пожежу на нафтобазі у Кривому Розі, що сталася після удару російської ракети. Рятувальники боролися з полум’ям понад 16 годин.

Теги: рятувальники Україна війна ДСНС

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