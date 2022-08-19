У Чернігові рятувальники на руках виносили дітей з вогню (фото, відео)

Після евакуації мешканців, вогнеборці ліквідували пожежу

У Чернігові на одній з центральних вулиць міста, проспекті Перемоги, виникло загоряння у дев’ятиповерховому будинку, горіло одразу декілька квартир. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Чернігівській області.

На четвертому поверсі виникла пожежа одразу в двох квартирах. За лічені хвилини вогонь перекинувся з балкону ще й на п’ятий поверх.

«Горіло дві квартири на четвертому поверсі, але полум’я було настільки великим. Що перекинулось на балкон квартири на п’ятому поверсі», – зазначив співробітник ДСНС.

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На місце пожежі приїхали рятувальник зі спецтехнікою – три автоцистерни та дві автодрабини. Ситуація ускладнювалась через велике задимлення сходового майданчика. Чотири дитини та двоє дорослих опинились фактично заблоковані у власних оселях на 5-му поверсі будівлі.

«Продуктами горіння люди були відрізані на п’ятому поверсі. Вони самостійно не могли покинути свої квартири. Тому було прийнято рішення включитися в засоби індивідуального захисту органів дихання та врятувати їх шляхом супроводу по сходовій клітині», – зазначили в ДСНС.

Щоб допомогти людям евакуюватись рятувальники вели їх сходами у засобах індивідуального захисту органів дихання. Дітей виносили на руках.

Після евакуації мешканців, вогнеборці ліквідували пожежу. Причини пожежі в багатоповерхівці встановлюються.

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