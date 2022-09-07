У Борисполі під час повітряної тривоги спалахнула пожежа (відео)

Пожежа сталася на підприємстві в районі залізничного вокзалу

У Борисполі щось вибухнуло і під час повітряної тривоги почалася пожежа. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Жителі області повідомляють, що це був не ворожий приліт, адже вибухової хвилі не було.

Згодом, мер Володимир Борисенко розповів, що пожежа сталася на підприємстві в районі залізничного вокзалу. На місці працюють рятувальники, ситуація контрольована.

Нагадаємо, близько 08:35 у низці областей України (у тому числі Київській) була оголошена повітряна тривога.

Додамо, що у Києві через пожежі в області знову спостерігається погіршення якості повітря.