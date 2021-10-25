Музей імені Бандери шукає гроші, щоб викупити документи у колекціонера

Серед цього архіву є десять особистих рукописів творів Михайла Дяченка – відомого поета, які на сьогодні ще неопубліковані

Майже три сотні повстанських документів, що зберігаються у бідоні, планує викупити Івано-Франківський обласний музей визвольної боротьби ім. Степана Бандери у прикарпатського колекціонера. Про це в етері Суспільного повідомив директор музею Ярослав Коретчук.

«Це один з повстанських архівів. За попередньою версією, він належав Михайлові Дяченку (Марку Боєславу, — ред.), який ми намагаємося викупити із приватної колекції, з приватних рук. Серед цього архіву є десять особистих рукописів творів Михайла Дяченка – відомого поета, які на сьогодні ще неопубліковані й ніколи не були відомі широкому загалу, тому в цьому якраз і важливість», — каже Ярослав Коретчук.

За словами директора музею, зараз тривають перемовини щодо остаточного визначення вартості історичних документів.

«Це понад 10 тис. доларів. Така вартість, яку пропонує продавець. Звичайно, ми зараз пробуємо вести переговори для того, щоби зменшити ціну. Тому що це пристойна сума грошей, як би ми з вами не казали. Звичайно, будемо шукати можливості для того, щоб все ж таки і зменшити ціну, і, звичайно, ж викупити цей архів. За інформацією приватного колекціонера, він придбав цей архів у Києві, в одному з антикварних магазинів за набагато вищу ціну, ніж яку він зараз запропонував нам. Ми просто почали переговори, наголошуючи на тім, що за такі гроші його ніхто не придбає в нас, на Прикарпатті«, — розповідає Ярослав Коретчук.

З його слів, така сума для музею є надто великою, аби самостійно викупити бідон із документами. Тому Ярослав Коретчук шукає меценатів, які можуть придбати історичну знахідку і передати в музей для широкого ознайомлення.

«Ми сьогодні ведемо переговори з кількома людьми, які є переважно підприємцями. Поки що я не можу вас запевнити, що ми маємо ствердну відповідь, що хтось готовий придбати цей архів і в майбутньому передати його до музею, але переговори тривають. Тобто ми перебуваємо в ось такому пошуку», — розповів Ярослав Коретчук.

За останні три роки музей зумів віднайти понад 350 тис. грн, за які придбали документи та світлини з історії Українського визвольного руху, каже керівник обласного музею визвольної боротьби ім. Степана Бандери. Ці експонати зберігають у закладі й вони доступні всім відвідувачам.