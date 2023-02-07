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МВС розсекретило архіви про депортацію українців в 1950-х роках

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
МВС розсекретило архіви про депортацію українців в 1950-х роках
фото ілюстративне

В архіві зберігаються документи про депортацію жителів Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської областей

Комісія з питань роботи зі службовою інформацією в апараті Міністерства внутрішніх справ України скасувала гриф «Для службового користування» зі справ галузевого державного архіву МВС, які стосуються масових депортацій населення з території Західної України в 1940-х та 1950-х роках. Про це повідомляє пресслужба МВС.

Зазначається, що законом України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» розпорядники архівної інформації зобов’язані надавати та оприлюднювати архівну інформацію щодо репресивних органів та заборонено віднесення архівної інформації репресивних органів до службової інформації.

«Метою цього закону є забезпечення відкритості архівної інформації репресивних органів та заборона обмеження доступу до неї. Тож документи репресивних органів мають бути доступними для громадськості, в тому числі шляхом розміщення на офіційних веб сайтах», – йдеться в повідомленні.

У фондах Галузевого державного архіву зберігаються документи, які стосуються масових депортацій населення з території заходу України в 1940-х та 1950-х роках, ешелонні списки жителів Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської областей.

Комісією також було прийнято рішення рекомендувати Галузевому державному архіву МВС продовжити роботу щодо перегляду архівних справ з метою виявлення подібної інформації та донесення її до відома громадськості.

До слова, Росія за час повномасштабної війни проти України у 2022 року незаконно депортувала понад 13 тис. українських дітей.

Теги: МВС українці депортація

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