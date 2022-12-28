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Резніков повідомив, скільки українських дітей депортувала Росія

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Резніков повідомив, скільки українських дітей депортувала Росія
Фото ілюстративне

Країна-терористка продовжує скоювати військові злочини

Росія за час повномасштабної війни проти України незаконно депортувала понад 13 тис. українських дітей. Про це у твітері написав міністр оборони Олексій Резніков.

«4-та Женевська конвенція закликає сприяти поновленню контактів і зустрічам членів родини. Але мета «русского мира» інша – вбити мільйони українців і зробити їхніх дітей росіянами», – наголосив він.

Як відомо, з 24 лютого по 26 грудня Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 17 831 жертву серед цивільного населення в Україні. В Управлінні ООН з прав людини зазначили, що фактичні цифри цивільних жертв є значно вищими, оскільки надходження інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується, і багато повідомлень потребують підтвердження. Це стосується, зокрема, Маріуполя, Ізюма, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька.

Тим часом Збройні сили України відбили в російських окупантів ще декілька населених пунктів на північному сході країни, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). «Українські сили, ймовірно, досягли більших успіхів на північному сході України, ніж раніше оцінювало ISW», – сказано в матеріалі. 

Нагадаємо, триває 308-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України. Противник, попри значні втрати у живій силі, не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку.

Читайте також: Україна ініціює процес виключення Росії з ООН та Радбезу: заява

 

Теги: Олексій Резніков агресія окупація тероризм росія війна

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