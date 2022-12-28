Резніков повідомив, скільки українських дітей депортувала Росія

Країна-терористка продовжує скоювати військові злочини

Росія за час повномасштабної війни проти України незаконно депортувала понад 13 тис. українських дітей. Про це у твітері написав міністр оборони Олексій Резніков.

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russia deported more than 13,000 🇺🇦 children

The 4th Geneva Convention calls for the facilitation of renewing contact & meeting of family members

But the goal of the "russian world" is different—to kill millions of Ukrainians & to make their children russian#tribunal4russia

8/13 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 28, 2022

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«4-та Женевська конвенція закликає сприяти поновленню контактів і зустрічам членів родини. Але мета «русского мира» інша – вбити мільйони українців і зробити їхніх дітей росіянами», – наголосив він.

Як відомо, з 24 лютого по 26 грудня Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 17 831 жертву серед цивільного населення в Україні. В Управлінні ООН з прав людини зазначили, що фактичні цифри цивільних жертв є значно вищими, оскільки надходження інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується, і багато повідомлень потребують підтвердження. Це стосується, зокрема, Маріуполя, Ізюма, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька.

Тим часом Збройні сили України відбили в російських окупантів ще декілька населених пунктів на північному сході країни, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). «Українські сили, ймовірно, досягли більших успіхів на північному сході України, ніж раніше оцінювало ISW», – сказано в матеріалі.

Нагадаємо, триває 308-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України. Противник, попри значні втрати у живій силі, не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку.