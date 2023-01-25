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Росія може мобілізувати депортованих українців

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Росія може мобілізувати депортованих українців
фото з відкритих джерел

На тлі обурення росіян щодо нової хвилі мобілізації країна-агресор шукає різні варіанти поповнення свого війська

Українці, депортовані з тимчасово окупованих територій, можуть бути мобілізовані задля зменшення напруги та невдоволення росіян перспективами відправитися на війну. Кремль наразі готує фундамент для реалізації цього плану, повідомляють в Центрі національного спротиву (ЦНС).

Його експерти наголошують на тому, що напередодні пропозицію мобілізувати всіх мігрантів, які отримали паспорт РФ, офіційно озвучив голова тамтешнього слідчого комітету Олександр Бастрикін. «Проте за даними ЦНС, йдеться і про мобілізацію чоловіків, депортованих з тимчасово окупованих територій. Це одна з причин прийнятого урядом РФ рішення щодо видачі паспортів за місцем проживання», – вважають у Центрі національного спротиву.

Раніше ЦНС вже повідомляв про те, що депортованих українців фактично змушують отримувати російські документи. «Без наявності паспорта депортовані не отримуватимуть жодних виплат чи послуг. Фактично, росіяни хочуть максимально інтегрувати депортованих українців. Це ворог робить для того, аби виправити демографічну ситуацію в південних республіках, росіяни «евакуйовують» туди українців», – заявляли тоді експерти ЦНС.

Втім, примусову паспортизацію Росія впроваджує і на окупованих територіях. Кілька днів тому  Олександр Старух, який тоді обіймав посаду голови Запорізької ОВА, підтвердив цю інформацію, розповідаючи про ситуацію в Мелітополі. «Є інформація, що всіх змушують взяти російський паспорт, якщо не береш паспорт, ти не можеш працювати, не можеш займатися підприємницькою діяльністю, тобто примус до колаборації став тотальним відповідно. Тому ніхто не застрахований, на окупованих територіях, зокрема, від будь-яких наслідків дій терористів. Абсолютно не застрахований, зокрема, й бути мобілізованим», – припустив тоді Старух.

Теги: мобілізація окупація депортація паспорт війна

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