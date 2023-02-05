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Україна повернула дітей, яких незаконно депортували в Росію

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Україна повернула дітей, яких незаконно депортували в Росію
фото з відкритих джерел

Двох сестер 13 та 15 років разом з мамою депортували з Луганської області до Рязані

Україна повернула ще двох дітей, яких незаконно депортували з Луганської області в Росію. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Повідомляється, що двох сестер 13 та 15 років разом з мамою депортували з Луганської області до Рязані. В Росії мама померла, а діти потрапили в сиротинець.

Їхня старша сестра, яка зі своєю сім’єю встигла евакуюватися до Волинської області, звернулася до Мінреінтеграції. Всі разом пройшли шлях від оформлення опіки над дівчатами до їхнього повернення в Україну.

Зараз дівчата перебувають у цілковитій безпеці.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що Росія не погодилася надати список дітей, що були вивезені з України та які не хочуть залишатися в РФ.

Раніше «Главком» писав, скільки українських дітей загинули через повномасштабну агресію Росії, за офіційними підрахунками прокуратури.

Крім того, за даними ОБСЄ, загарбники примусово депортували або іншим чином передали до Росії понад 14 тис. дітей.

До того ж, росіяни викрадають українських дітей і знімають з ними відео сексуального характеру, повідомляє уповановажений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. «Розцінки» сягають сотні тисяч рублів. Наприклад, за хлопчика, який «скоро піде до школи» пропонують 250 тис рублів (130 тис грн).

Теги: відео діти Луганщина

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