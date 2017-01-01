МВС у 2018 впровадить онлайн замовлення номерних знаків та кабінет водія

У Міністерстві внутрішніх справ підвели підсумки роботи сервісних центрів у 2017 році

У МВС збираються ввести ряд нововведень у роботі сервісних центрів в 2018 році, включаючи надання можливості замовляти індивідуальні номерні знаки в режимі онлайн і створення персонального кабінету для водія авто. Про це на своїй сторінці в Facebook написав начальник головного сервісного центру МВС Владислав Криклій. Він перерахував декілька



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Сервісний центр для водіїв

У Міністерстві внутрішніх справ підвели підсумки роботи сервісних центрів у 2017 році

У МВС збираються ввести ряд нововведень у роботі сервісних центрів в 2018 році, включаючи надання можливості замовляти індивідуальні номерні знаки в режимі онлайн і створення персонального кабінету для водія авто. Про це на своїй сторінці в Facebook написав начальник головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

Він перерахував декілька нововведень, які можуть бути впроваджені на практиці в наступному році.

«У 2018 році заплановані наступні нововведення: онлайн запис на одержання послуг і здачі іспитів в СЦ МВС, онлайн замовлення індивідуальних номерних знаків, введення персонального діджитал кабінету власника авто, відеофіксація практичних іспитів на отримання водійського посвідчення, співпраця з ЦНАП (з'явиться ще більше фронтофісів) та інше», - написав він.

Підводячи підсумки 2017 року, Криклій зазначив, що на сьогоднішній день в Україні функціонують 50 сервісних центрів МВС, в яких спочатку року було проведено понад 1,2 млн реєстраційних операцій. Крім них, у цьому році розпочали свою роботу також мобільні сервісні центри.

«В 2017 році тут було проведено 1 млн 287 тис. 836 реєстраційних операцій, вперше видано 352 тис. 840 посвідчень водія, виявлено 1124 авто зі зміненими чи підробленими номерами та 226 викрадених транспортних засобів. Детальніше по статистиці у звіті», - відзвітував він.

Він також зазначив, що ряд запланованих нововведень вже заробили в 2017 році.

«Серед нововведень: було запроваджено фотофіксацію під час проведення обов’язкового технічного контролю транспортих засобів, почали видавати міжнародне посвідчення водія, запровадили сервіс перевірки документів для подорожі за кордон на авто, тепер в сервісних центрах МВС можна замовити онлайн та отримати довідку про несудимість. Важливо! Були впроваджені нові тести з ПДР. Перед запровадженням їх вперше винесли на громадське обговорення, в якому взяли участь 10 706 осіб. Експертною групою було опрацьовано 3500 відгуків та внесено 800 поправок. Усі питання викладені у відкритому доступі на сайті Головного сервісного центру МВС, а також там працює онлайн тренажер, за допомогою якого можна безкоштовно та нескінченну кількість разів перевіряти свої знання. За 5 місяців роботи сервісу ним скористалися більше 1 000 000 разів. Ось де приховані справжні мільйони симпатій громадян до державних послуг!», - констатував він.