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    Суспільство

    МЗС: Росія знову продемонструвала відсутність правосуддя у справі Гриба

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    Політв'язень Павло Гриб - МЗС: Росія знову продемонструвала відсутність правосуддя у справі Гриба
    Політв'язень Павло Гриб

    Сьогодні Верховний суд РФ визнав «законним» вирок українцю Павлу Грибу

    МЗС України висловило протест Російській Федерації у зв’язку з неправомірним рішенням військової колегії Верховного суду РФ у справі громадянина України Павла Гриба.

    Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ, оприлюдненій на сайті відомства.

    «Російський суд зухвало відхилив аргументи адвокатів щодо відсутності доказової бази і складу злочину у діях Павла, підтримав сфабриковані звинувачення у терористичній діяльності та безсоромно відправив молодого хлопця на шість років до колонії. Це рішення російського суду, як і усі рішення щодо інших безпідставно засуджених в РФ громадян України, в очах усього світу є ще одним свідченням повної відсутності в Росії будь-якого правосуддя і справедливості», - йдеться у заяві.

    У МЗС закликали міжнародну спільноту засудити неправомірне рішення російського суду щодо Павла Гриба і вимагати безумовного звільнення усіх громадян України, які незаконно ув’язнені на території Росії та в окупованому Криму.

    Зазначимо, що сьогодні Верховний суд РФ визнав «законним» вирок українцю Павлу Грибу, незаконно засудженому в Росії на шість років колонії за нібито заклики до тероризму.

    Нагадаємо, 22 березня Північно-Кавказький окружний російський суд у Ростові-на-Дону на засіданні засудив Гриба до шести років позбавлення волі. 

    Як відомо, Павло Гриб був затриманий 24 серпня 2017 року під час поїздки до Білорусі. Згодом він опинився в слідчому ізоляторі в Краснодарі. У Росії Гриба звинуватили в сприянні терористичній діяльності. Справу Гриба передали для розгляду в Північно-Кавказький окружний військовий суд, він був етапований з Краснодара в Ростов-на-Дону.

    У російській неволі Павлу Грибу виповнився 21 рік.

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