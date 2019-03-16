На Буковині стався конфлікт між вірянами різних громад



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Поліція втрутилася у ситуацію, розмежувавши громадян

Вранці 16 березня до храму у селі Товтри прийшли на богослужіння одразу дві церковні громади. Під час зібрання між представниками різних громад виникло непорозуміння. Про це інформує відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Отримавши повідомлення про інцидент на території церкви, на місце події одразу виїхала група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Заставнівського відділення поліції. Правоохоронці одразу відмежували представників різних релігійних громад і локалізували інцидент.

Поліцейські провели з прихожанами профілактичні бесіди, наголосили на неприпустимості правопорушень на релігійному ґрунті і роз’яснили відповідальність за порушення чинного законодавства.

До поліції надійшло декілька звернень громадян, пов’язаних з проведенням зборів прихожан. Наразі працівники Заставнівського відділення поліції перевіряють отриману інформацію.