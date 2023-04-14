Очікується часткове затоплення прируслових територій на Кременчуцькому, Дніпровському, Кам’янському водосховищах

Через повінь і значний скид води дніпровськими водосховищами на Черкащині оголошено червоний рівень небезпеки. Про це повідомив директор Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

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«14-17 квітня внаслідок значних скидів води для пропуску весняного водопілля через водосховище Дніпровського каскаду триватиме затоплення заплавних територій та часткове затоплення прируслових територій у ряді прирічкових населених пунктів на Кременчуцькому, Кам'янському та Дніпровському водосховищах у Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях. Рівень небезпеки – червоний», – йдеться у повідомленні.

Прогнозують часткове затоплення прируслових територій у низці населених пунктів на Кременчуцькому, Дніпровському, Кам’янському водосховищах.

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Раніше повідомлялося, що через рясні опади, які охопили Україну останній тиждень, у ряді прирічкових населених пунктах Черкаського та Золотоніського районів спостерігається затоплення вулиць, сільськогосподарських угідь та дворогосподарств.

На Кременчуцькій ГЕС через сильні опади вперше з 1974 року відкрили третю створу.

Нагадаємо, у Іванкові Київської області, де у четвер, 13 квітня, через рясні дощі підтопило тимчасову переправу до селища, ситуація наразі лишається напруженою. Об’їзд до Іванкова здійснюється через село Кухар.

Також велика вода затоплює територію набережних у Києві. Під воду пішли декілька прогулянкових зон, які розташовані поблизу Дніпра. Рівень води різко збільшився біля моста Метро.