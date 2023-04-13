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Київ та ще три райони під загрозою підтоплення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Київ та ще три райони під загрозою підтоплення
Прорив дамби у Вишгородському районі
фото: Андрій Нєбитов / Telegram

Оголошено ІІ рівень небезпеки – помаранчевий

«Укргідрометцентр» попереджає про небезпечні гідрологічні явища у Київській області.

«13-14 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС, на р. Дніпро у м. Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області відмічатиметься затоплення заплавних територій та початкове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів», – йдеться в повідомленні.

Оголошено ІІ рівень небезпеки – помаранчевий.

Раніше повідомлялося, що у Вишгородському районі внаслідок тривалих дощових опадів розмило дамбу місцевого ставка. Вода впала у річку, яка проходить неподалік жилих вулиць. Водою розмило та підтопило дві вулиці.

Нагадаємо, що 4 квітня в місті Краматорськ Донецької області через збільшення рівня води після рясних снігопадів прорвало частину дамби

Теги: Київ Київщина вода Укргідрометцентр

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