Київ та ще три райони під загрозою підтоплення

Оголошено ІІ рівень небезпеки – помаранчевий

«Укргідрометцентр» попереджає про небезпечні гідрологічні явища у Київській області.

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«13-14 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС, на р. Дніпро у м. Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області відмічатиметься затоплення заплавних територій та початкове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів», – йдеться в повідомленні.

Оголошено ІІ рівень небезпеки – помаранчевий.

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Раніше повідомлялося, що у Вишгородському районі внаслідок тривалих дощових опадів розмило дамбу місцевого ставка. Вода впала у річку, яка проходить неподалік жилих вулиць. Водою розмило та підтопило дві вулиці.

Нагадаємо, що 4 квітня в місті Краматорськ Донецької області через збільшення рівня води після рясних снігопадів прорвало частину дамби.