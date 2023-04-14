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Негода в Україні: на Черкащині евакуація, Кременчуцька ГЕС готується до води з Білорусі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Негода в Україні: на Черкащині евакуація, Кременчуцька ГЕС готується до води з Білорусі (фото)
Людям, які прийняли рішення залишатись вдома, рятувальники привезли питну воду, їжу та медикаменти.
фото: пресслужба ДСНС

Рівень води у Кременчуцькому водосховищі у верхній частині – 81,3 м

Через рясні опади, які охопили Україну останній тиждень, у ряді прирічкових населених пунктах Черкаського та Золотоніського районів спостерігається затоплення вулиць, сільськогосподарських угідь та дворогосподарств. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Черкаській області.

Впродовж минулої доби рятувальники здійснили евакуацію трьох дорослих, однієї дитини та п’ятьох домашніх улюбленців у селі Хрещатик. За рішенням органів місцевої влади, людям, які прийняли рішення залишатись вдома, рятувальники привезли питну воду, їжу та медикаменти.

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Головним управління здійснюється постійний моніторинг ситуації за допомогою безпілотних літальний апаратів. У Черкаському та Золотоніському районі працює 8 мобільно-оперативних груп. Від Головного управління залучено 12 одиниць техніки та 22 рятувальники.

Також на Кременчуцькій ГЕС через сильні опади вперше з 1974 року відкрили третю створу. «Води дуже багато у всіх річках району. Такого паводка не було останні сім років. Згідно з повідомленнями «Укргідроенерго», рівень води перебуває у Кременчуцькому водосховищі в межах встановленої норми. Підтоплень житлових будинків немає. Є лише невеликі підтоплення окремих низових ділянок у Кривушах та там, де будували на захисних смугах водойм. А це 25-100 метрів від берега річки», – пояснив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, рівень води у Кременчуцькому водосховищі у верхній частині – 81,3 м, у нижній – 66,44 м над рівнем моря. А допустима норма у нижній частині – 67 м. Тож до критичного рівна ще 56 см.

Нагадаємо, у Іванкові Київської області, де у четвер, 13 квітня, через рясні дощі підтопило тимчасову переправу до селища, ситуація наразі лишається напруженою. Об’їзд до Іванкова здійснюється через село Кухар.

Також велика вода затоплює територію набережних у Києві. Під воду пішли декілька прогулянкових зон, які розташовані поблизу Дніпра. Рівень води різко збільшився біля моста Метро. 

Теги: Черкащина евакуація стихійні лиха повінь

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