Негода в Україні: на Черкащині евакуація, Кременчуцька ГЕС готується до води з Білорусі (фото)
Рівень води у Кременчуцькому водосховищі у верхній частині – 81,3 м
Через рясні опади, які охопили Україну останній тиждень, у ряді прирічкових населених пунктах Черкаського та Золотоніського районів спостерігається затоплення вулиць, сільськогосподарських угідь та дворогосподарств. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Черкаській області.
Впродовж минулої доби рятувальники здійснили евакуацію трьох дорослих, однієї дитини та п’ятьох домашніх улюбленців у селі Хрещатик. За рішенням органів місцевої влади, людям, які прийняли рішення залишатись вдома, рятувальники привезли питну воду, їжу та медикаменти.
Головним управління здійснюється постійний моніторинг ситуації за допомогою безпілотних літальний апаратів. У Черкаському та Золотоніському районі працює 8 мобільно-оперативних груп. Від Головного управління залучено 12 одиниць техніки та 22 рятувальники.
Також на Кременчуцькій ГЕС через сильні опади вперше з 1974 року відкрили третю створу. «Води дуже багато у всіх річках району. Такого паводка не було останні сім років. Згідно з повідомленнями «Укргідроенерго», рівень води перебуває у Кременчуцькому водосховищі в межах встановленої норми. Підтоплень житлових будинків немає. Є лише невеликі підтоплення окремих низових ділянок у Кривушах та там, де будували на захисних смугах водойм. А це 25-100 метрів від берега річки», – пояснив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За його словами, рівень води у Кременчуцькому водосховищі у верхній частині – 81,3 м, у нижній – 66,44 м над рівнем моря. А допустима норма у нижній частині – 67 м. Тож до критичного рівна ще 56 см.
Нагадаємо, у Іванкові Київської області, де у четвер, 13 квітня, через рясні дощі підтопило тимчасову переправу до селища, ситуація наразі лишається напруженою. Об’їзд до Іванкова здійснюється через село Кухар.
Також велика вода затоплює територію набережних у Києві. Під воду пішли декілька прогулянкових зон, які розташовані поблизу Дніпра. Рівень води різко збільшився біля моста Метро.
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