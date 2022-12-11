На Чернігівщині маршрутка врізалась у блокпост: є постраждалі
Постраждали усі пасажири маршрутки
В Чернігівській області на автодорозі «Київ-Чернігів-Нові Яриловичі» сталася ДТП за участі маршрутного автобуса. Про це пише у Facebook поліція Чернігівської області.
Як зазначає пресслужба, водій автобуса рухаючись з села Роїще в напрямку Чернігова не впорався з керуванням і наїхав на блокпост.
В результаті автопригоди всі семеро пасажирів маршрутки зазнали травм різного ступеня тяжкості.
Водій після надання медичної допомоги не госпіталізовувався.
Розслідування триває.
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