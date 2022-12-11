На Чернігівщині маршрутка врізалась у блокпост: є постраждалі

Постраждали усі пасажири маршрутки

В Чернігівській області на автодорозі «Київ-Чернігів-Нові Яриловичі» сталася ДТП за участі маршрутного автобуса. Про це пише у Facebook поліція Чернігівської області.

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Як зазначає пресслужба, водій автобуса рухаючись з села Роїще в напрямку Чернігова не впорався з керуванням і наїхав на блокпост.

В результаті автопригоди всі семеро пасажирів маршрутки зазнали травм різного ступеня тяжкості.

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Водій після надання медичної допомоги не госпіталізовувався.

Розслідування триває.

Нагадаємо, 6 листопада на автостраді А4 поблизу Тарнова у Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями. Бус зіткнувся з вантажним автомобілем. Загинула 13-річна дитина.

Раніше повідомлялося, що у Танзанії пасажирський літак ATR-42-500 авіакомпанії Precision Air впав в озеро Вікторія. На борту перебувало 53 людини, включно з чотирма членами екіпажу.