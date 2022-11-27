ДТП з українськими військовими в Латвії: у мережі з'явилося відео аварії

В Латвії сталося ДТП з українськими військовими

Скільки саме українських військових постраждало внаслідок аварії наразі не відомо

У Латвії увечері 26 листопада поблизу Айнажа трапилася ДТП з автобусом, який виконував замовлення сил оборони Естонії і перевозив українських військових. Водій авто загинув. Про це повідомиляє пресслужба Сил оборони Естонії.

«Внаслідок аварії постраждав один естонський військовослужбовець Сил оборони, який був доставлений до лікарні для обстеження. Решта пасажирів, які постраждали в аварії, є військовослужбовцями Збройних Сил України, яких також доставлено до лікарні», – йдеться у повідомленні.

Скільки саме українських військових постраждало наразі не відомо.

У мережі опубліковано відео з місця аварії.

Нагадаємо, 6 листопада на автостраді А4 поблизу Тарнова у Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями. Бус зіткнувся з вантажним автомобілем. Загинула 13-річна дитина.

Раніше повідомлялося, що у Танзанії пасажирський літак ATR-42-500 авіакомпанії Precision Air впав в озеро Вікторія. На борту перебувало 53 людини, включно з чотирма членами екіпажу.