У Танзанії пасажирський літак впав в озеро: на борту було пів сотні людей (фото, відео)

Наразі вдалося врятувати 15 людей, які перебували на борту літака

У Танзанії пасажирський літак ATR-42-500 авіакомпанії Precision Air впав в озеро Вікторія. Про це повідомляє Tanzania Business Insight.

Відомо, що на борту перебувало 53 людини, включно з чотирма членами екіпажу. Наразі вдалося врятувати 15.

Триває пошуково-рятувальна операція. Про загиблих інформації поки немає.

Літак здійснював переліт зі столиці Танзанії Дар-ес-Салама до міста Мванзи.

Нагадаємо, раніше півдні Італії розбився гелікоптер, внаслідок чого загинули всі семеро людей, що перебували на борту. Гелікоптер зник з радарів у сільській місцевості регіону Апулія – Кастельпагано-ді-Апрічена.