На трасі Київ-Чоп масштабна ДТП: рух перекрито
Усі смуги руху у напрямку Києва перекрито
Сьогодні, близько 5:00, неподалік с. Копилів, що у Бучанському районі, трапилась ДТП за участі трьох транспортних засобів: мікроавтобусів Fiat Ducato, Mercedes Sprinter та вантажівки Man TGA. Попередньо, є потерпілі. Про це повідомляє Патрульна поліція Київщини.
«Автопригода на 34 км автодороги Київ – Чоп. У наслідок ДТП усі смуги руху у напрямку м. Київ перекрито. Організовано реверсивний рух», – йдеться в повідомленні.
Відомо, що на місці пригоди працюють поліцейські, рятувальники та медики.
Водіїв просять з розумінням поставитись до тимчасових незручностей, завчасно планувати свої маршрути, враховуючи вказану інформацію та дотримуватись правил дорожнього руху.
Нагадаємо, 28 листопада приблизно о 14:30 на Рівненщині біля села Мирне Рівненського (колишнього Костопільського) району внаслідок зіткнення легкового автомобіля та вантажівки загинуло четверо осіб – двоє жінок та двоє чоловіків, які рухалися у легковику
Додамо, що у Київській області з початку снігопадів днів правоохоронці зафіксували більше 330 дорожньо-транспортних пригод.
Тим часом патрульні дали поради пішоходам, як правильно носити світловідбивачі.
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