Аудіокнига «Мій герой – це ти» розкаже, як підтримати дитину під час пандемії

Місія проєкту «Мій герой – це ти» – у тому, щоби навчити батьків правильно говорити з дітьми про коронавірус

На початку грудня світ побачила важлива й актуальна наразі аудіокнига «Мій герой – це ти». Її в рамках міжнародного проєкту підготовки й реагування на ситуацію із СOVID-19 в Україні випустив Червоний Хрест України.

Книгу британської авторки та ілюстраторки Хелен Патук уже переклали багатьма мовами, діалектами та шрифтом Брайля, а також у різний спосіб адаптували в багатьох країнах, щоб охопити якомога більшу аудиторію дітей та батьків з усього світу.

Україна теж не стояла осторонь від актуального проєкту й запропонувала власну його інтерпретацію. На наших теренах історію «Мій герой – це ти» реалізували за підтримки відомих зірок, а доповнив аудіокнигу оригінальний саундтрек. За музичне оформлення й саунд-продакшн проєкту відповідав композитор Дмитро Саратський.

Українська адаптація «Мій герой – це ти» вже отримала перші відзнаки: вона стала переможницею у тематичній номінації «STOP!COVID» на 12-му Національному фестивалі соціальної реклами.

До такого значущого проєкту долучилися знані українські артисти й телеведучі. Зокрема, у ролі Розповідача виступив усіма улюблений диктор і телеведучий Тимур Мірошниченко. Дракона Аріо озвучив легендарний рок-музикант, актор та громадський діяч Олег Скрипка. Мама головної героїні Сари говорить голосом співачки й авторки пісень Світлани Тарабарової.

Також Світлану можна почути і в однойменній пісні, що написана спеціально для аудіокниги в якості «музичної візитівки» проєкту «Мій герой – це ти» (музика Дмитро Саратський, слова Анна Завальська).

Дитячі ж голоси в аудіокнизі й пісні належать учасникам популярних талант-шоу й учням школи естрадної майстерності та продюсерського центру «Talant Production»: Рішняк Софії, Мацуру Егору, Пшеничній Софії, Хмелюк Арині та Войтулу Леву.

Генеральний директор Національного комітету Товариства Червоного Хреста України Максим Доценко: «Пандемія коронавірусу показала нам, що діти також можуть бути вразливими. Я, як батько, розумію, що часто нам важко пояснити дитині, як правильно реагувати на різні життєві ситуації. Особливо — під час пандемії. Тому така творча адаптація книги допоможе дітям краще сприймати нове, а батькам підкаже, як донести чутливу інформацію до дітей».

Світлана Тарабарова: «Перше, що я відчула в цій книзі, – це ту атмосферу дружби, якої нам всім так не вистачає сьогодні. Мені стало тепло на душі. На моєму обличчі з’явилася посмішка, така щира й дитяча. Саме тому ця книга не залишить байдужим жодного».

Олег Скрипка: «Цей проєкт, у першу чергу, дуже емоційний і просякнутий любов’ю. Хоча сьогодні світ наповнюється всілякими турбуленціями й жахливими речами, завдяки таким проєктам ми цього не помічаємо. І світ наповнюється любов’ю».

Проєкт «Мій герой – це ти» реалізувало Товариство Червоного Хреста України за підтримки Данського Червоного Хреста та Міністерства Іноземних справ Данії.

Усі батьки та діти вже можуть прослухати книгу безкоштовно на всіх офіційних ресурсах Червоного Хреста України за посиланнями:

Місія проєкту «Мій герой – це ти» — у тому, щоби навчити батьків підтримувати малечу в умовах карантину та правильно говорити з нею про коронавірус.

«Мій герой – це ти» – міжнародний проєкт, втілений Референтною групою Міжвідомчого постійного комітету з психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в умовах надзвичайної ситуації (РГ МПК із ПЗПСП). Його мета — підтримати малюків усього світу під час пандемії коронавірусу, правильно пояснити їм усе, що відбувається навколо, та показати, як саме вони можуть власноруч боротися з COVID-19.

Допомогли створити книгу понад 1700 дітей, батьків, піклувальників та вчителів із 104 країн світу. Саме вони пройшли тематичне опитування, аби зрозуміти, якої психосоціальної підтримки потребують під час пандемії діти та як правильно говорити з ними про COVID-19. Їхні відповіді опрацювали, і так народилася книга «Мій герой – це ти», історія про те, як боротися з коронавірусом, створена для дітей і самими дітьми.