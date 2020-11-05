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    На Одещині родина отруїлася грибами: дитина у комі

    • Розсилка
    На Одещині родина отруїлася грибами: дитина у комі

    Жжінка назбирала гриби у лісі поблизу Саврані.

    В Одеській області мати та 9-річна донька отруїлися грибами. Зараз дитина у комі.

    Про це повідомляє ТСН.

    Як зазначається, жінка назбирала гриби у лісі поблизу Саврані.

    Дівчинку із симптомами отруєння спочатку доправили до обласної дитячої лікарні. Але стан її стрімко погіршувався, й медики вирішили транспортувати дитину до столичного «Охматдиту». Зараз вона у комі.

    За словами волонтерів, в Саврані матері спочатку відмовили у шпиталізації через те, що вона не мала грошей на ліки. Лише після їхнього втручання її помістили в реанімацію.

    За даними ЦГЗ, щорічно найбільше смертельних випадків отруєння грибами відбувається через вживання в їжу блідої поганки.

    Як не отруїтися грибами

    • Найкраще відмовитися від споживання дикорослих грибів, замінивши їх грибами, вирощеними штучно, котрі підлягають контролю та продаються за наявності дозвільної документації.
    • Не купуйте гриби на стихійних ринках та несанкціонованих точках торгівлі.
    • Уважно оглядайте гриби: звертайте увагу на колір капелюшка, губки, ніжки.
    • Збирайте лише добре знайомі вам гриби. За найменшого сумніву одразу викиньте гриб, не залишайте його поряд з іншими.
    • Не беріть занадто молоді чи старі гриби — їх легко переплутати з отруйними.
    • Не збирайте гриби поблизу трас, промислових підприємств, забруднених територій: гриби вбирають в себе широкий спектр отруйних речовин, зокрема важкі метали.
    • Не збирайте гриби в посушливу погоду: в цей час гриб пересихає, віддавши воду і збільшивши концентрацію токсинів.
    • Не куштуйте сирі гриби.
    • Вдома ще раз ретельно перевірте гриби: всі сумнівні треба викинути.
    • Готуйте гриби протягом першої доби після збирання.
    • Варіть гриби не менше трьох разів, щоразу в свіжій підсоленій воді не менше 30 хв.
    • Зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше доби.

    Не рекомендовано вживати гриби:

    • жінкам у період вагітності і грудного вигодовування;
    • дітям до 12 років;
    • людям літнього віку.
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