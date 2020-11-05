На Одещині родина отруїлася грибами: дитина у комі

Жжінка назбирала гриби у лісі поблизу Саврані.

В Одеській області мати та 9-річна донька отруїлися грибами. Зараз дитина у комі.

Про це повідомляє ТСН.

Як зазначається, жінка назбирала гриби у лісі поблизу Саврані.

Дівчинку із симптомами отруєння спочатку доправили до обласної дитячої лікарні. Але стан її стрімко погіршувався, й медики вирішили транспортувати дитину до столичного «Охматдиту». Зараз вона у комі.

За словами волонтерів, в Саврані матері спочатку відмовили у шпиталізації через те, що вона не мала грошей на ліки. Лише після їхнього втручання її помістили в реанімацію.

За даними ЦГЗ, щорічно найбільше смертельних випадків отруєння грибами відбувається через вживання в їжу блідої поганки.

Як не отруїтися грибами

Найкраще відмовитися від споживання дикорослих грибів, замінивши їх грибами, вирощеними штучно, котрі підлягають контролю та продаються за наявності дозвільної документації.

Не купуйте гриби на стихійних ринках та несанкціонованих точках торгівлі.

Уважно оглядайте гриби: звертайте увагу на колір капелюшка, губки, ніжки.

Збирайте лише добре знайомі вам гриби. За найменшого сумніву одразу викиньте гриб, не залишайте його поряд з іншими.

Не беріть занадто молоді чи старі гриби — їх легко переплутати з отруйними.

Не збирайте гриби поблизу трас, промислових підприємств, забруднених територій: гриби вбирають в себе широкий спектр отруйних речовин, зокрема важкі метали.

Не збирайте гриби в посушливу погоду: в цей час гриб пересихає, віддавши воду і збільшивши концентрацію токсинів.

Не куштуйте сирі гриби.

Вдома ще раз ретельно перевірте гриби: всі сумнівні треба викинути.

Готуйте гриби протягом першої доби після збирання.

Варіть гриби не менше трьох разів, щоразу в свіжій підсоленій воді не менше 30 хв.

Зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше доби.

Не рекомендовано вживати гриби: