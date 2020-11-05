На Одещині родина отруїлася грибами: дитина у комі
Жжінка назбирала гриби у лісі поблизу Саврані.
Про це повідомляє ТСН.
Як зазначається, жінка назбирала гриби у лісі поблизу Саврані.
Дівчинку із симптомами отруєння спочатку доправили до обласної дитячої лікарні. Але стан її стрімко погіршувався, й медики вирішили транспортувати дитину до столичного «Охматдиту». Зараз вона у комі.
За словами волонтерів, в Саврані матері спочатку відмовили у шпиталізації через те, що вона не мала грошей на ліки. Лише після їхнього втручання її помістили в реанімацію.
За даними ЦГЗ, щорічно найбільше смертельних випадків отруєння грибами відбувається через вживання в їжу блідої поганки.
Як не отруїтися грибами
- Найкраще відмовитися від споживання дикорослих грибів, замінивши їх грибами, вирощеними штучно, котрі підлягають контролю та продаються за наявності дозвільної документації.
- Не купуйте гриби на стихійних ринках та несанкціонованих точках торгівлі.
- Уважно оглядайте гриби: звертайте увагу на колір капелюшка, губки, ніжки.
- Збирайте лише добре знайомі вам гриби. За найменшого сумніву одразу викиньте гриб, не залишайте його поряд з іншими.
- Не беріть занадто молоді чи старі гриби — їх легко переплутати з отруйними.
- Не збирайте гриби поблизу трас, промислових підприємств, забруднених територій: гриби вбирають в себе широкий спектр отруйних речовин, зокрема важкі метали.
- Не збирайте гриби в посушливу погоду: в цей час гриб пересихає, віддавши воду і збільшивши концентрацію токсинів.
- Не куштуйте сирі гриби.
- Вдома ще раз ретельно перевірте гриби: всі сумнівні треба викинути.
- Готуйте гриби протягом першої доби після збирання.
- Варіть гриби не менше трьох разів, щоразу в свіжій підсоленій воді не менше 30 хв.
- Зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше доби.
Не рекомендовано вживати гриби:
- жінкам у період вагітності і грудного вигодовування;
- дітям до 12 років;
- людям літнього віку.