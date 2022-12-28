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На Донеччині зупинилися усі газові котельні

Юрій Лящук
glavcom.ua
На Донеччині зупинилися усі газові котельні
Сформовані ремонтні бригади для проведення відновлювальних робіт
фото ілюстративне

Пошкодження магістрального газогону на Харківщині стало причиною вимушеного аварійного відключення котелень на території Донецької області

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що на території Донецької області відключили усі газові котельні через пошкодження магістрального газогону на Харківщині. Відповідна заява чиновника з'явилась на його сторінці у Facebook.

«Пошкодження магістрального газогону на Харківщині стало причиною вимушеного аварійного відключення котелень на території Донецької області. На даний час усі котельні, які працюють на газу, призупинили свою роботу.

Наразі сформовані ремонтні бригади для термінового виявлення й обстеження аварійної ділянки та проведення відновлювальних робіт», – йдеться у повідомленні.

За словами Кириленка, швидкість відновлення роботи газогону, залежатиме від характеру пошкодження та його масштабу.

Глава ОВА обіцяє додатково повідомляти про перебіг робіт, запуск котелень та відновлення газо- і теплопостачання на території області.

Нагадаємо, триває 307-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

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Теги: Донеччина газ Павло Кириленко опалення

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