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У чому полягає стратегічна важливість деокупації Кремінної – роз'яснення Гайдая

Юрій Лящук
glavcom.ua
У чому полягає стратегічна важливість деокупації Кремінної – роз'яснення Гайдая
ЗСУ триматимуть під вогневим контролем усі логістичні дороги Луганської області
фото: Генштаб ЗСУ

Гайдай підкреслив, що звільнення Кремінної відкриє і напрямок на Старобільськ

Українські військові за допомогою звільнення Кремінної від російських окупантів зможуть розбити вороже угруповання на дві частини. Таку заяву зробив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телеканалу «Еспресо».

За його словами, окупанти встигли добре підготуватися до оборони Кремінної, зокрема провести мінування, а також підтягнути техніку та резерви.

«Вони чітко розуміють, що якщо настане час і Кремінна буде деокупована ЗСУ, то вони втратять стратегічний населений пункт, бо далі вже йде Рубіжне, Сєвєродонецьк та Лисичанськ. У них тоді будуть дуже невеликі шанси навіть біля Бахмута продовжувати постійно такі атаки, які вони зараз проводять, тому що їхнє угруповання може бути розбите на дві частини», – зазначив Гайдай.

Він також підкреслив, що звільнення Кремінної відкриє і напрямок на Старобільськ, у разі деокупації якого ЗСУ триматимуть під вогневим контролем усі логістичні дороги Луганської області.

Раніше Сергій Гайдай розповів, що поблизу Кремінної тривають важкі бої. Окупаційні війська стягують туди величезну кількість резервів та техніки.

Нагадаємо, триває 307-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

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Теги: росія ЗСУ Луганщина війна Україна Сергій Гайдай деокупація

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