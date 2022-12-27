Данілов пояснив, чому Росія може відкласти обстріл України на свята

Людям потрібно себе берегти та дотримуватися правил безпеки

Данілов заявив, що українське керівництво не може гарантувати, що росіяни не завдадуть ударів перед Новим роком

Російські окупанти можуть відкласти масований обстріл української інфраструктури перед Новим роком через економію ракет, але гарантії цьому немає. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

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За його словами, людям потрібно себе берегти та дотримуватися правил безпеки у будь-якому разі, коли йдеться про загрозу обстрілів на свята.

Він зазначив, що українське керівництво не може гарантувати, що росіяни не завдадуть ударів перед Новим роком, проте у противника залишилося мало ракет.

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«Вважатимемо, що вони економитимуть запас ракет. Сподіваємося, що свята проведемо у відносному спокої», – заявив секретар РНБО.

Раніше Олексій Данілов різко звернувся до представників Московської церкви.

Нагадаємо, триває 307-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.