Рашисти залишили окупований Маріуполь без опалення – мер Бойченко

Вадим Бойченко переконаний, що забезпечити життєдіяльність Маріуполя та окупованих територій може лише українська влада

Російські окупанти не змогли підготуватися до опалювального сезону в Маріуполі. Комунальні служби у місті не працюють. Таку заяву зробив маріупольський міський голова Вадим Бойченко в ефірі телемарафону.

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«Опалювальний сезон у Маріуполі так і не розпочато. Люди сидять у холоді, замерзають, і ми бачимо написи і на під'їздах, і на квартирах: «SOS! Ми замерзаємо». Вся російська пропаганда розбилася об зиму, яка прийшла на територію України», – зазначив мер.

Бойченко наголосив, що забезпечити життєдіяльність Маріуполя та окупованих територій може лише українська влада. Російські загарбники ж ні на що не здатні. Єдине, що ворог зараз робить, – роздає місцевим жителям обігрівачі.

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«Люди вишиковуються у кілометрові черги, б'ються за ці обігрівачі, проходять цю принизливу процедуру. Але найстрашніше: аби включити обігрівач у розетку, потрібно, щоб була електрика. А електрики в обсязі, потрібному для проходження опалювального сезону, також немає. Вони і цей інструмент життєдіяльності не забезпечили. І, відповідно, ми бачимо десятки пожеж, які знищують ще хоч якесь житло в Маріуполі», – додав міський голова.

Нагадаємо, 10 грудня в окупованому Маріуполі прогриміли потужні вибухи.

Раніше повідомлялося, що окупанти почали облаштовувати склад із боєприпасами на території знищеного Центрального ринку, в самому центрі Маріуполя