На Херсонщині привезли до лікарні п'яних сестричок трьох та п'яти років



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Фото: hr.npu.gov.ua

Родина знаходиться на обліку як така, що перебуває у складних життєвих обставинах

Співробітники Чаплинського відділення поліції на Херсонщині 2 жовтня привезли до лікарні двох сестричок трьох та п’яти років у стані алкогольного сп'яніння.

Дітей на вулиці помітила сусідка, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

«Лікарі надали сестричкам необхідну допомогу, тепер їх життю нічого не загрожує. В будинку, де мешкають дівчата, поліцейські виявили їхнього батька у стані сильного алкогольного сп'яніння, він був неконтактний. В кімнаті працівники поліції побачили пляшки вина. Ним, можливо, і отруїлися діти, залишені без нагляду», - розповіли в поліції.

Родина знаходиться на обліку як така, що перебуває у складних життєвих обставинах.

Мати дівчат поїхала на заробітки.

«Стосовно батька складено адміністративний протокол за невиконання обов'язків щодо виховання дітей», - повідомив начальник відділу ювенальної превенції поліції Херсонської області Ярослав Шанько.

Подальшу долю дітей вирішуватимуть соціальні служби після вивчення ситуації та проведення низки перевірок.