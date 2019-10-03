На Херсонщині привезли до лікарні п'яних сестричок трьох та п'яти років
Родина знаходиться на обліку як така, що перебуває у складних життєвих обставинах
Співробітники Чаплинського відділення поліції на Херсонщині 2 жовтня привезли до лікарні двох сестричок трьох та п’яти років у стані алкогольного сп'яніння.
Дітей на вулиці помітила сусідка, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
«Лікарі надали сестричкам необхідну допомогу, тепер їх життю нічого не загрожує. В будинку, де мешкають дівчата, поліцейські виявили їхнього батька у стані сильного алкогольного сп'яніння, він був неконтактний. В кімнаті працівники поліції побачили пляшки вина. Ним, можливо, і отруїлися діти, залишені без нагляду», - розповіли в поліції.
Родина знаходиться на обліку як така, що перебуває у складних життєвих обставинах.
Мати дівчат поїхала на заробітки.
«Стосовно батька складено адміністративний протокол за невиконання обов'язків щодо виховання дітей», - повідомив начальник відділу ювенальної превенції поліції Херсонської області Ярослав Шанько.
Подальшу долю дітей вирішуватимуть соціальні служби після вивчення ситуації та проведення низки перевірок.