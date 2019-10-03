  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    На Херсонщині привезли до лікарні п'яних сестричок трьох та п'яти років

    • Розсилка
    На Херсонщині привезли до лікарні п'яних сестричок трьох та п'яти років
    Фото: hr.npu.gov.ua

    Родина знаходиться на обліку як така, що перебуває у складних життєвих обставинах

    Співробітники Чаплинського відділення поліції на Херсонщині 2 жовтня привезли до лікарні двох сестричок трьох та п’яти років у стані алкогольного сп'яніння.

    Дітей на вулиці помітила сусідка, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

    «Лікарі надали сестричкам необхідну допомогу, тепер їх життю нічого не загрожує. В будинку, де мешкають дівчата, поліцейські виявили їхнього батька у стані сильного алкогольного сп'яніння, він був неконтактний. В кімнаті працівники поліції побачили пляшки вина. Ним, можливо, і отруїлися діти, залишені без нагляду», - розповіли в поліції.

    Родина знаходиться на обліку як така, що перебуває у складних життєвих обставинах.

    Мати дівчат поїхала на заробітки.

    «Стосовно батька складено адміністративний протокол за невиконання обов'язків щодо виховання дітей», - повідомив начальник відділу ювенальної превенції поліції Херсонської області Ярослав Шанько.

    Подальшу долю дітей вирішуватимуть соціальні служби після вивчення ситуації та проведення низки перевірок.

    діти алкоголь Херсонщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ