На Херсонщині серед лісу квітнуть кактуси. Чому це небезпечно?

Якщо кактуси розростуться, то це може стати проблемою, наприклад, для випасання худоби, для прогулянки по лісу

На Херсонщині серед лісу квітнуть кактуси – опунція. Сюди вони перебралися із людських городів ,адже рослину вирощують, щоб робити із неї настоянки та варення. Про це ідеться у повідомленні «Укрінформу».

«Це інвазивний вид, який у багатьох країнах поводить себе досить агресивно. Зокрема, і в нашому Криму на південному березі», – розповів член правління Української природоохоронної групи, завідувач кафедри ботаніки Херсонського державного університету Іван Мойсієнко

За його словами, опунція у Криму росте вже кілька десятиліть і є дуже агресивними бур’янами. Нині кактуси вирощують у себе на присадибних ділянках і мешканці Херсонщини, вони з’явилися тут і в дикій природі.

Як розповів Мойсієнко, такі рослини називають ергазіофігофітами – «втікачами з культури». Їх висаджують на присадибних ділянках, на дачах, на квітниках, але деякі з них починають самостійно поширюватися звідти, пристосовуються до нових умов і «тікають», зростаючи дико. Причини того, як рослини потрапляють у дику природу можуть бути різні, подекуди це важко встановити – їх можуть переносити тварини, вони потрапляють у природу зі сміттям, їх спеціально висаджують. Кактуси, за його словами, морозів не бояться, тому сподіватися, що вони всі не переживуть зиму, не варто.

За його словами, якщо кактуси розростуться, то це може стати проблемою, наприклад, для випасання худоби, для прогулянки по лісу.

Він зазначає, що якщо кактуси (та інші рослини – «втікачі») ростуть у нашій природній екосистемі, то їх треба нищити.

«У багатьох країнах з такими рослинами йде боротьба. У США, наприклад, у кожного штату є перелік видів небезпечних, які заборонені для висаджування, культивування і якщо ви посадите вдома таку рослину з цього списку, то будете платити величезні штрафи. У нас такого немає, лише є маленький перелік карантинних видів, наприклад, амброзія туди входить. Ми ведемо роботу, навіть розробили проєкт закону про інвазійні види, подавали його у Верховну Раду, він не пройшов», – додав учений.

Херсонський журналіст Олександр Карпенко розповідає, що не лише у нього на подвір’ї, але й в інших місцевих жителів, ростуть кактуси. Він каже, що його пригощали варенням з ягід таких кактусів, з «власних» зі свого городу варення не робив – треба набагато більше висадити рослин. Також знає, що з ягід цієї рослини роблять смачні настоянки.

«У цієї ягоди специфічний присмак, мені чимось нагадує змішаний смак полуниці та ківі», – розповідає херсонець.

Ягоди зі свого городу він просто смакує. За його словами, висаджував кактус спеціально – і для краси, і щоб можна було смакувати. Минулого року ягоди вродили гарно, розповідає херсонець. А от зиму – з відлигою, коли на городі стояла вода, а потім приморозило, не всі рослини пережили, зазначив він.

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