Дуже тривожний сигнал. У Дніпрі під Києвом виявили дивні створіння (фото)

Маловоддя та зростання органічного забруднення води сприяє розвитку колонії мохуватки

Українським рибалкам все частіше потрапляють на гачки екзотичні риби. А у Дніпрі під Києвом знайшли й зовсім невідомі українцям желеподібні створіння, схожі на затонулі кавуни. Це – мохуватка чудова або Pectinatella magnifica. Про дивне створіння розповів «Вечірньому Києву» директор Інституту гідробіології, член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор Сергій Афанасьєв.

Мохуватку вперше виявили та дослідили минулого року в Дніпрі, біля села Осещина Вишгородського району. За словами біолога, вона потрапила до нас із дельти Дунаю, скоріш за все, на риболовецькому спорядженні.

«Її статобласти (зародки) своїми гачками дуже легко чіпляються за риболовні плетені шнури та неопреновий одяг», – каже біолог.

«Мохуватка чудова або Pectinatella magnifica – це колонія організмів, які утворюють величезні желеподібні кулі, вагою до 6 кілограмів. Минулого року люди знайшли ці дивні «кавуни» на мілководді під Києвом. Мохуватка родом із Північної Америки. В Європу вона потрапила з баластними водами наприкінці XIX століття, до речі, саме під час третьої пандемії чуми. В останні десятиріччя мохуватка активно розширює свій ареал, вторгаючись швидкими темпами на нові території», – розповів Афанасьєв.

За його словами, розвитку цього інвазійного виду сприяє помітне потепління клімату, маловоддя та зростання органічного забруднення води.

«Те, що мохуватка вперше дала помітний спалах чисельності у Дніпрі – дуже тривожний сигнал», – зазначив біолог.

Мохуватка може сягати 6 кг

Нагадаємо, нещодавно в озері Мартишів на Осокорках науковці менше ніж за дві години зловили 25 сонячних окунів – екзотичних прибульців із Північної Америки. А у річці Прип’ять з’явилися сомики-кішки, яких раніше можна було побачити хіба що в акваріумах.