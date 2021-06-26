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    Американці презентували «екстремальний» позашляховик

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    Jeep Wrangler Xtreme Recon - Американці презентували «екстремальний» позашляховик
    Jeep Wrangler Xtreme Recon
    Фото: Stellantis

    Jeep презентувала позашляховик Wrangler в новій модифікації – Xtreme Recon

    Американська Jeep презентувала нову версію позашляховика Wrangler Unlimited, призначену для підкорення серйозного бездоріжжя. Вона отримала назву Xtreme Recon і забезпечує автомобілю, як запевняє виробник, відмінну геометричну прохідність і найвищий дорожній просвіт в класі.

    Wrangler Xtreme Recon отримав «ліфтовану» підвіски, допрацьовані амортизатори і 35-дюймові позашляхові шини на 17-дюймових дисках. Саме такий набір обладнання найчастіше купують і встановлюють на свої автомобілі власники Wrangler, запевняють в Jeep, посилаючись на дані опитування своїх клієнтів.

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    Американці презентували «екстремальний» позашляховик
    Американці презентували «екстремальний» позашляховик
    Американці презентували «екстремальний» позашляховик

    Jeep Wrangler Xtreme Recon може похвалитися:

    • кліренсом в 327 міліметрів;
    • кутом в'їзду в 47,4 градуса;
    • кутом з'їзду в 40,4 градуса;
    • кутом рампи в 26,7 градуса;
    • глибиною подоланого броду в 853 міліметра.

    Випуск найбільш «позашляхового» Jeep почнеться в серпні поточного року. Його вартість поки не розголошується.

    Головним конкурентом Wrangler Xtreme Recon вважають відроджений Ford Bronco з позашляховим пакетом Sasquatch.

    А ось в Україні справжній позашляховик зробили із звичайного «Запорожця». Що з цього вийшло, дивіться за посиланням.

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    Теги: США Jeep Wrangler авторинок
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    Американці презентували «екстремальний» позашляховик