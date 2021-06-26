Американці презентували «екстремальний» позашляховик

Jeep презентувала позашляховик Wrangler в новій модифікації – Xtreme Recon

Американська Jeep презентувала нову версію позашляховика Wrangler Unlimited, призначену для підкорення серйозного бездоріжжя. Вона отримала назву Xtreme Recon і забезпечує автомобілю, як запевняє виробник, відмінну геометричну прохідність і найвищий дорожній просвіт в класі.

Wrangler Xtreme Recon отримав «ліфтовану» підвіски, допрацьовані амортизатори і 35-дюймові позашляхові шини на 17-дюймових дисках. Саме такий набір обладнання найчастіше купують і встановлюють на свої автомобілі власники Wrangler, запевняють в Jeep, посилаючись на дані опитування своїх клієнтів.

Jeep Wrangler Xtreme Recon може похвалитися:

кліренсом в 327 міліметрів;

кутом в'їзду в 47,4 градуса;

кутом з'їзду в 40,4 градуса;

кутом рампи в 26,7 градуса;

глибиною подоланого броду в 853 міліметра.

Випуск найбільш «позашляхового» Jeep почнеться в серпні поточного року. Його вартість поки не розголошується.

Головним конкурентом Wrangler Xtreme Recon вважають відроджений Ford Bronco з позашляховим пакетом Sasquatch.

А ось в Україні справжній позашляховик зробили із звичайного «Запорожця». Що з цього вийшло, дивіться за посиланням.