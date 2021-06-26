Американці презентували «екстремальний» позашляховик
Jeep презентувала позашляховик Wrangler в новій модифікації – Xtreme Recon
Американська Jeep презентувала нову версію позашляховика Wrangler Unlimited, призначену для підкорення серйозного бездоріжжя. Вона отримала назву Xtreme Recon і забезпечує автомобілю, як запевняє виробник, відмінну геометричну прохідність і найвищий дорожній просвіт в класі.
Wrangler Xtreme Recon отримав «ліфтовану» підвіски, допрацьовані амортизатори і 35-дюймові позашляхові шини на 17-дюймових дисках. Саме такий набір обладнання найчастіше купують і встановлюють на свої автомобілі власники Wrangler, запевняють в Jeep, посилаючись на дані опитування своїх клієнтів.
Jeep Wrangler Xtreme Recon може похвалитися:
- кліренсом в 327 міліметрів;
- кутом в'їзду в 47,4 градуса;
- кутом з'їзду в 40,4 градуса;
- кутом рампи в 26,7 градуса;
- глибиною подоланого броду в 853 міліметра.
Випуск найбільш «позашляхового» Jeep почнеться в серпні поточного року. Його вартість поки не розголошується.
Головним конкурентом Wrangler Xtreme Recon вважають відроджений Ford Bronco з позашляховим пакетом Sasquatch.
А ось в Україні справжній позашляховик зробили із звичайного «Запорожця». Що з цього вийшло, дивіться за посиланням.
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