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    Стало відомо, які кораблі першими зайшли до Одеси для участі в «Сі Бриз-2021»

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    Першими на міжнародні навчанні&nbsp; до Одеси&nbsp; прийшли грузинські &laquo;Айленди&raquo; - Стало відомо, які кораблі першими зайшли до Одеси для участі в «Сі Бриз-2021»

    Першими на міжнародні навчанні  до Одеси  прийшли грузинські «Айленди»

    Фото: Володимир Трофімов

    В цьогорічних навчаннях бере участь 32 країни світу

    Сьогодні до порту Одеси зайшли два грузинських військових катери типу «Айленд» - «Очамчирі» і «Діоскур», що стали першими кораблями, які прибули на міжнародні навчання «Сі Бриз-2021». Вони пришвартувалися в Практичній гавані, – повідомляє «Думская».

    У цьогорічних навчаннях бере участь 32 країни світу, – це рекордна кількість учасників. На відміну від минулорічних обмежень, у цьому році планується провести навчання в сухопутному, морському та повітряному компоненті. У морській фазі візьмуть участь понад 30 кораблів і катерів, в повітряній фазі близько 40 літальних апаратів, в тім числі і американські конвертоплани і українські ударні безпілотники «Байрактар».

    Як повідомлялося, сьогодні до Чорного моря увійшов есмінець ВМС США з керованими ракетами типу Arleigh Burke USS Ross (DDG 71). Він теж має на меті приєднатися до навчань «Сі Бриз – 2021».

    В навчаннях «Сі Бриз – 2021», які розпочнуться наступного тижня в чорноморському регіоні, візьмуть участь п'ять тисяч військових.

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    Теги: США Одеса навчання ВМС
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    Стало відомо, які кораблі першими зайшли до Одеси для участі в «Сі Бриз-2021»