У київських водоймах розплодилися екзотичні хижаки (фото)

Сонячного окуня завезли з Північної Америки до Франції наприкінці XIX столітті як акваріумну рибу

В київському озері, що на Осокорках, науковці зловили майже три десятки сонячних окунів, екзотичних прибульців із Північної Америки, які загрожують аборигенам наших водойм. Про це інформує «Вечірній Київ».

Біолог Юлія Коваленко розповіла про значне поширення інвазійних чужорідних видів риб в Україні.

«Найбільша чисельність та вікове різноманіття сонячного окуня спостерігається в озері Мартишів, що, ймовірно, пов’язано із наявністю значної кількості водної рослинності. В ній цей вид із яскравим забарвленням у статевозрілому віці може переховуватися від інших хижаків. У озерах Небреж та Тягле сонячний окунь та іглиця пухлощока трапляються у меншій кількості. Сонячний окунь наразі зустрічається переважно у молодому віці», – наголосила Юлія Коваленко.

Варто згадати, що на рибальських форумах у соцмережах все більше з'являється фото зі спійманою екзотичною рибою в різних регіонах України. Якщо кілька років назад рибалки не могли зрозуміти, що воно таке, то сьогодні більшість упізнають хижака-прибульця як сонячного окуня, який все частіше став потрапляти на гачок українців.

За словами біологів, цей хижак поїдає ікру та кормові об’єкти місцевих (аборигенних) видів, створюючи їм харчову конкуренцію. Також він доволі швидко розмножується вже у дворічному віці. «У нерестовий період самець стає агресивним, захищає кладку ікри під час її розвитку. Не підпускає на мілину інші види риб. Через значну присутність у водоймі сонячного окуня перш за все страждають хижі види, такі як окунь річковий та щука», – розповіла деталі Юлія Коваленко.

«Хоча сонячного окуня не прийнято споживати в їжу, можливо через його зовнішню естетику та відносно незначні розміри (у наших водоймах виростає до 25 см), проте він має доволі смачне м’ясо, яке за смаковими властивостями нічим не поступається окуню річковому чи судаку, – продовжує Юлія Коваленко. – Тому краще його не просто вилучати з водойми, а спробувати скуштувати, адже це дуже цінний білок».

Відомо, що сонячного окуня завезли з Північної Америки до Франції наприкінці XIX столітті як акваріумну рибу та задля спортивного рибальства. Згодом він потрапив до Німеччини. Зі ставків, у яких розводили сонячного окуня, чужинець проник до Рейну, Одеру, Дунаю, Дністра. У 1946 році екзотичну рибу зафіксували на території України.

Додамо, що у Чернігові зафіксували летальний випадок від ботулізму. Померла 38-річна жінка. Про це повідомляє Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України.