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    На ключових трасах Чернігівщини та Сумщини ведуться ремонтні роботи

    Спеціалісти проводять ямковий ремонт покриття на дорогах Чернігівщини та Сумщини - На ключових трасах Чернігівщини та Сумщини ведуться ремонтні роботи
    Спеціалісти проводять ямковий ремонт покриття на дорогах Чернігівщини та Сумщини

    Паралельно з ремонтом доріг на Сумщині проходить ліквідація наслідків бойових дій

    На території звільнених Чернігівської та Сумської областей тривають роботи з ремонту дорожньої інфраструктури. На Чернігівщині протягом минулої доби до ремонту залучили 89 робітників та 42 одиниці техніки, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

    «Спеціалісти проводять ямковий ремонт покриття гарячим асфальтобетоном та пневмоструменевим методом», – розповів він.

    На трасі Н-27 триває монтаж прогонової будови, а на 148-му кілометрі дороги М-01 проводиться очищення водовідвідних лотків.

    «Завершено розбір завалів на проспекті Миру 249 в Чернігові, вивезено залишки руйнувань», - додав Тимошенко.

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    На ключових трасах Чернігівщини та Сумщини ведуться ремонтні роботи
    На ключових трасах Чернігівщини та Сумщини ведуться ремонтні роботи

    За його словами, у Сумській області проведено ямковий ремонт дорожнього покриття на трасах Н-12, Н-07, Р-44, Р-61, Р-44.

    Паралельно в регіоні проходить ліквідація наслідків бойових дій. Зокрема, в Охтирці здійснюється робота з вивезення стихійних сміттєзвалищ з території Миколаївського, Успенського, Соборного кладовищ. Комунальні служби також розбирають завали на території Охтирської ТЕЦ. У Тростянці йде прибирання території міської лікарні.

    «В селах Вирівка та Раки здійснено благоустрій території, обрізку дерев, впорядкування території навколо будинків, що зазнали пошкоджень під час бойових дій», – написав заступник керівника ОП.

    Як раніше повідомив Тимошенко, для післявоєнного відновлення України по кожній області створюється спеціальний каталог інфраструктури, яка потребує ремонту чи модернізації.

    Теги: росія окупанти дороги війна Чернігівщина ТЕЦ Сумщина благоустрій Україна Кирило Тимошенко окупація #stoprussia
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    На ключових трасах Чернігівщини та Сумщини ведуться ремонтні роботи