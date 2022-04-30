Збройні сили не підривали міст через Сіверський Донець – штаб Об’єднаних сил

На мосту було встановлено порожні товарні вагони для блокування проїзду залізничним полотном на ділянці мосту

Міст був зруйнований у результаті ворожого авіанальоту

Штаб Операції Об’єднаних сил спростував попередню інформацію про те, що залізничний міст Лиман-Райгородок через Сіверський Донець підірвали українські бійці. У штабі уточнили, що міст було зруйновано внаслідок ворожого авіанальоту.

30 квітня штаб уточнив ЗМІ: на передовій щодо того, чи міст було зруйновано – попередня неточність із тим, хто зруйнував міст, виникла через помилку пресофіцера. Згідно з уточненою інформацією, міст було зруйновано внаслідок ворожого авіанальоту. Силами угруповання Об'єднаних сил там було встановлено порожні товарні вагони для блокування проїзду залізничним полотном на ділянці мосту.

29 квітня стало відомо, що залізничний міст Лиман-Райгородок через Сіверський Донець підірвали. ЗМІ повідомляли, що тепер залізничне сполучення з Лиманом, який перебуває в епіцентрі боїв на Донбасі, є неможливим.

Також поідомлялося, що окупанти наводять нові понтонні переправи через Сіверський Донець. На Ізюмському напрямку ворог зосереджує зусилля на веденні розвідки та завданні вогневого ураження підрозділам ЗСУ.