Загроза військового тиску стала актуальною для всіх сусідів Росії

Росія розучилася поважати своїх сусідів

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Казахстан обдумывает, не надо ли запретить российскому пропагандисту Тиграну Кеосаяну въезд в страну. Это произошло после того, как тот назвал власти этой страны «хитрож...пыми» и пригрозил им наказанием со стороны России за то, что они «виляют» и не встают на позиции однозначной поддержки агрессии против Украины. Поводом стало сообщение об отмене в Казахстане парада 9 мая.

Не частное мнение Кеосаяна

Российский пропагандист Кеосаян, записывая антиказахстанский ролик, сразу оговаривается, что это, мол, его частное мнение. Однако риторику использует такую, как будто он способен влиять на внешнюю политику России. Этим Кеосаян мало отличается от своей супруги, пожалуй, самой знаменитой российской пропагандистки Маргариты Симоньян – главного редактора телеканала RT и информационного агентства «Россия сегодня».

Симоньян тоже в выражениях не стесняется и с завидной регулярностью оскорбляет разные народы. То по своим единородцам из Армении пройдется, то откажет русским в праве так называться в случае, если они не поддерживают развязанную Кремлем агрессивную войну, то, наконец, пригрозит «англосаксам» ядерным ударом по «оставшейся Украине».

Симоньян хорошо осведомлена о настроениях и желаниях как лично Владимира Путина, так и ближайшего окружения российского президента. И как профессиональная пропагандистка, как правило, немного опережает действия Кремля. Например, в 2021 году она активно агитировала за вхождение украинских Донецкой и Луганской областей в состав России. За этим последовала война. Все это в равной мере, очевидно, относится и к Тиграну Кеосаяну.

Кремль избавляется от друзей

Риторика Кеосаяна в отношении Казахстана даже не имперская, она откровенно ксенофобская. С бывшей братской советской республикой разговаривают примерно, как плантаторы с рабами на рубке сахарного тростника.

Другой лексики Кремль уже не использует даже в отношении стран, от которых, скорее, Россия экономически зависит, чем они от нее. Например, в отношении нейтральной в военном отношении Финляндии. Следствием нападения России на Украину стало желание финнов и соседней, также нейтральной Швеции подать заявления на вступление в НАТО уже этим летом, чтобы альянс, в случае чего, не только поставлял им – как украинцам – военную технику и помогал разведкой, но и обеспечил прямую военную защиту.

Однако Кремль как будто не замечает, что сам организовал дискуссию о вступлении двух стран в Североатлантический альянс. Владимир Путин или его генералы как дети, которые грозят взрослым игрушечным танком, приказывают катать вдоль финской границы ракетные установки. Тем самым они только ускоряют вступление Финляндии в НАТО.

Если посмотреть на историю последних трех веков, то можно заметить, что Россия воевала достаточно часто и выиграла с начала 19 века немало войн. Но даже войну с Наполеоном она вела не одна, а в союзе с Британией, активно помогавшей российской экономике и армии. Вторую мировую СССР выиграл в теснейшем союзе с теми же британцами и американцами. Зато войны, в которых Россия оказывалась одна, без союзников, она, как правило проигрывала. Недаром многие ищут аналогии нынешнему нападению на Украину в Крымской войне 1853-1856 годов или в Русско-японской войне 1904-1905 годов.

Агрессивные, унижающие заявления и действия в отношении практически всех соседей, кроме Китая, уже привели к тому, что единственным союзником Путина в войне с Украиной оказался Александр Лукашенко. Да и то, в значительной мере, в личном качестве. Ведь белорусские войска так и не перешли украинскую границу.

Россия в кольце врагов?

Угрожая пробить коридор и присоединить к России Приднестровье, унижая казахов, пугая финнов «Искандерами», а шведов – ядерными подводными лодками, ни во что не ставя кыргызов, таджиков и узбеков и пресмыкаясь перед китайцами, Кремль вряд ли сможет выиграть войну.

Зато когда она закончится, в какой бы форме это ни произошло, Россия окажется в реальном, а не выдуманном воспаленным сознанием Владимира Путина, кольце враждебности. И уже детям и внукам придется выбираться из ситуации, когда у страны нет ни одного партнера – только потенциальные противники. А из друзей остается только ядерная бомба.

Джерело: Deutsche Welle

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