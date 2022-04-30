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    Звільнення Руської Лозової: військові показали полонених окупантів

    Полонені окупаційних сил Росії взяті українськими силами у Руській Лозовій. Квітень 2022.&nbsp; - Звільнення Руської Лозової: військові показали полонених окупантів
    Полонені окупаційних сил Росії взяті українськими силами у Руській Лозовій. Квітень 2022. 
    фото: Антон Геращенко

    Село розташоване на дорозі Харків-Бєлгород

    У звільненому населеному пункті Руська Лозова українські військові показали полонених та знищену техніку армії Росії.

    Командування Сухопутних військ Збройних сил України напередодні повідомило про звільнення від російських загарбників села Руська Лозова у Харківській області.

    Наразі воно повністю під контролем Збройних Сил України. Це стратегічно важливий населений пункт, що знаходиться на автомобільній трасі Харків-Бєлгород.

    Саме з цього передмістя, в часи окупації, ворог вів прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житловим масивам Харкова.

    У ході звільнення населеного пункту було взято полонених окупаційних сил Росії.

    «Вчора ЗСУ чудово поганяли орків у селі Руська Лозова Харківської області. На рахунку додалося кілька військових трофеїв та взяли пару полонених», – розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

    У бою брали участь бійці спеціального підрозділу Kraken за підтримки офіцерів Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

    Бійці продемонстрували знешкоджу реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град» російський військових.

    Також політичний діяч Костянтин Немічев розповів, що 29 квітня, під час операції звільнення селища, вдалося провести евакуацію місцевих мешканців.

    У ході евакуацію використовували автобуси та навіть трофейний російський броньований КамАЗ «Мустанг».

    Російський Камаз Мустанг використовується українськими силами для евакуації громадян села Руська Лозова. Квітень 2022. Фото: Немічев

    Російський Камаз Мустанг використовується українськими силами для евакуації громадян села Руська Лозова. Квітень 2022. Фото: Немічев

    Добровільна евакуація з Руської Лозової та Лісного вчора відбулася успішно. Харківська міська влада надала всім евакуйованим місця для проживання. Було вивезено близько 600 осіб цивільного населення.

    Знешкоджена РСЗВ російський військовий у Руській Лозовій. Квітень 2022. Фото: «Чили и Ко»

    Знешкоджена РСЗВ російський військовий у Руській Лозовій. Квітень 2022. Фото: «Чили и Ко»

    До слова, з черговим проханням уникати «шкідливої для оборони публічності» звернулася до блогерів заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, відомий блогер вдень 29 квітня «оприлюднив інформацію про звільнення села Руська Лозова на Харківщині. І в цьому ж пості оприлюднив ще дві речі, які не треба було публічно писати».

    Теги: росія окупанти ЗСУ Антон Геращенко війна військові Харківщина Україна окупація евакуація звільнення #stoprussia
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    Звільнення Руської Лозової: військові показали полонених окупантів