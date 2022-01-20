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    На Львівщині хлопець на спір проковтнув ручку (фото)

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    Дістати ручку зі шлунка ендоскопічно було неможливо, тож пацієнту провели класичну операцію - На Львівщині хлопець на спір проковтнув ручку (фото)
    Дістати ручку зі шлунка ендоскопічно було неможливо, тож пацієнту провели класичну операцію
    Фото: Перше територіальне медичне об'єднання Львова

    Хірурги дві години рятували чоловіка в операційній

    На Львівщині 26-річний хлопець на спір проковтнув кулькову ручку, яка згодом пробила хлопцеві шлунок, про це повідомляє zaxid.net.

    У новорічну ніч, у компанії друзів, виникла суперечка – чоловік побився об заклад, що проковтне кулькову ручку, яка в цей момент натрапила йому на очі.

    Вже наступного дня чоловік відчув біль у шлунку, але до лікарів не поспішав. Та біль лише посилювався і на четвертий день нового року він опинився в операційній в лікарні швидкої медичної допомоги Першого територіального медичного об’єднання.

    «Чоловік скаржився на біль у шлунку, який не проходить. Ми зробили йому гастроскопію і побачили у шлунку кулькову ручку, яка стала поперек. Чоловік зізнався, що ковтнув її спеціально під час спору. Дістати ручку ендоскопічно було неможливо, довелося чоловіка оперувати», – розповів zaxid.net завідувач хірургічного відділення №1 лікарні Гнат Герич.

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    На Львівщині хлопець на спір проковтнув ручку (фото)
    На Львівщині хлопець на спір проковтнув ручку (фото)
    На Львівщині хлопець на спір проковтнув ручку (фото)
    Фото: Перше територіальне медичне об'єднання Львова

    Операція тривала дві годин. За словами Гната Герича, ручка пробила передню і задню стінку шлунка, туди потрапила інфекція. Операція була не з простих ще й тому, що пацієнт раніше переніс вже оперативні втручання на шлунку, тож там було повно зростів. Врешті-решт ручку зі шлунка дістали, дірки зашили, інфекцію побороли за допомогою медикаментів.

    Пацієнта, за словами лікаря, консультували психіатри, якихось відхилень не виявили. Відхилення спровокувала надмірна доза алкоголю.

    Перед святом Водохреща пацієнта з лікарні у задовільному стані виписали додому.

    Нагадаємо, на Львівщині дворічна дитина проковтнула 36 магнітних кульок і ледь не загинула.

    Теги: лікар лікарня Львов чоловік інфекція час
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    На Львівщині хлопець на спір проковтнув ручку (фото)