Північна Корея вкрала криптовалюти на $400 млн

Зростаюча армія хакерів допомагає зберегти Кім Чен Ина при владі

Хакери з Північної Кореї здійснили у 2021 році щонайменше сім вдалих атак на криптовалютні платформи, заволодівши активами майже на $400 млн. Атаки були спрямовані на інвестиційні фірми та біржі, пише Bloomberg.

Північнокорейські зловмисники використовують фішингові приманки, вади програмного коду, шкідливе ПЗ та передову соціальну інженерію для викрадення коштів. Північна Корея має 6000 хакерів у кіберпідрозділі, відомому як «Бюро 121».

«Ця поведінка малює портрет нації, яка підтримує масову злочинність, пов’язану з криптовалютою», — йдеться у повідомленні.

Висновки Chainalysis підкреслюють залежність лідера Кім Чен Ина від державних хакерів. Сполучені Штати та Рада Безпеки ООН заявили, що кіберзлочини країни допомагають фінансувати програму ядерної зброї Північної Кореї та підтримувати економіку, яка гальмується через глобальні санкції і випробування атомної бомби та ракет великої дальності.

«Сума, про яку повідомляє дослідницька група, дорівнює приблизно 1,5% економіки Північної Кореї в 2020 році і, ймовірно, становитиме понад 10% її річного військового бюджету. Гроші, які Північна Корея отримує від кіберзлочинів, допомагають їй «фінансувати пріоритети уряду, такі як ядерну та ракетну програму», – йдеться в звіті Управління Національної розвідки США за 2021 рік.

Північна Корея краде все більше різноманітних криптовалют. Це збільшило складність її операцій з відмивання грошей, які з кожним роком ставали все обережнішими.

Звіт з’явився в той час, коли Північна Корея посилила тиск у зв’язку з санкціями, заявивши в п’ятничному посланні від свого міністерства закордонних справ, що вони викличуть «сильну реакцію», якщо США спробують чинити більший економічний тиск.

Раніше повідомлялося про три інші випробування Північної Кореї в січні. Два з них – це одиночні запуски «гіперзвукових ракет», здатних розвивати високу швидкість і маневрувати після запуску. Перший запуск відбувся 5 січня, другий – 11 січня.

У п'ятницю КНДР випробувала дві балістичні ракети малої дальності. Вони були запущені з потяга.

1 січня Кім Чен Ин назвав 2022-й роком «великої смертельної битви». До слова, у жовтні Кім Чен Ин пообіцяв побудувати «непереможну армію».

Наприкінці вересня Північна Корея заявила про успішне випробування гіперзвукової ракети.